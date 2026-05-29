Tragiska händelser i Sverige, USA och Rumänien - Flicka drunknar, bergsolycka och drönarkrash

Polisen bekräftar att en försvunnen fyraårig flicka hittats död vid Lögarängsbadet i Västerås, misstänkt drunkning. Samtidigt har tre klättrare omkommit på Mount McKinley i Alaska. I Rumänien kraschade ett ryskt drönare efter att ha skjutits ner av Ukraina. IUSA måste Trumps namn bort från Kennedy Center. Åter i Sverige: Viltolycka med älg på E45 och dödlig motorcykolycka i Falkenberg. Civilminister Slottner fakturerar staten för privata engelsklektioner.

En fyraårig flicka har förlorat sitt liv efter att ha försvunnit vid Lögarängsbadet i Västerås . Händelsen inträffade fredagskvällen klockan 19.30. Polisen bekräftar att flickan har hittats av räddningstjänstens dykare.

Enligt nuvarande uppgifter misstänks hon ha ramlat i vattnet och drunknat. Det finns inga brottsmisstankar i fallet. Anhöriga har informerats om den tragiska utvecklingen. Samtidigt har en annan tragisk händelse inträffat på Nordamerikas högsta berg, Mount McKinley i Alaska.

Tre klättrare har omkommit i en fallolycka. De tillhörde en expedition med sju personer från Lettland. Olyckan skedde i närheten av Denalipasset, en farlig rutt på berget. En fjärde person är allvarligt skadad och evakuerad.

På grund av dåligt väder har räddningsinsatser varit försenade. Tre andra klättrare i gruppen klarade sig oskadda och bistod de fallna. Under tiden har ett annat ödet spelat ut i Rumänien. Ett ryskt attackdrönare kraschade i ett flerfamiljshus i staden Galați.

Rumäniens president Nicușor Dan uttalar att drönaren troligtvis sköts ner av ukrainskt luftvärn och sedan förlorade sin rutt. Drönaren var enligt honom lastad med cirka 30 kilo sprängämnen. En mor och ett barn skadades i kraschet. Båda återhämtar enligt presidenten väl.

IUSA har en juridisk konflikt om namn på ett kulturcentrum. En federal domare har fastest att namnet på John F. Kennedy Center for the Performing Arts inte får ändras till att inkludera Donald Trumps namn. Beslut togs förra året, men nu måste namnet tas bort från fasaden och alla dokument inom två veckor. President Trump annonserade på Truth Social ett möte i Vita huset för att fatta beslut om ett fredsavtal med Iran.

New York Times rapporterar att mötet är avslutat utan att något beslut fattats, enligt en källa. Förhandlingarna bedrivs med varierande optimism. I Sverige har en viltolycka inträffat på E45 nära Strömsund. En personbil kolliderade med en älg, slungades av vägen och kom på sidan.

Fyra personer i bilen har inkommes till sjukhus med oklara skador. Älgen avled på platsen och kommer att hanteras av eftersöksjägare. Polisen är kvar på plats för utredning. Dessutom har en motorcyklist avlidit under ett evenemang i Falkenberg.

Mannen tappade kontrollen och körde in i publiken. En åskådare skadades också, med oklart läge. Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik. Polisen har tagit motorcykeln i beslag och hållit förhör.

Ytterligare politisk nyhet: Civilminister Erik Slottner (KD) har tagit 78 timmar privatengelsklektioner på regeringskansliets kostnad sedan mars 2023. Totalkostnaden för skattebetalarna uppgår till 84 000 kronor. Slottner medger att engelska inte är hans starkaste fält och att lektionerna var nödvändiga för hans arbete. Andra ministrar har också tagit språklektioner, men i lägre omfattning





Luftförsvar aktiverat i Kuwait efter drönarattacker - Israel evakuerar - USA attackerar Iran - Sverige donerar Jas-planKuwait aktivt luftförsvar efter fientliga robot- och drönarattacker, flyglarm och explosioner hördes. Israel har gett evakueringsorder för invånare i den libanesiska staden Tyre på grund av riktade attacker mot Hizbollah. En amerikansk källa anger att USA genomfört attacker mot Iran nära Hormuzsundet, inklusive nedskjutning av iranska drönare. Sverige planerar donera flera Jas 39 C/D stridsflyg till Ukraina, som kommer att presenteras torsdagen.

