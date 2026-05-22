Tragiskt dödsfall i staden Brión i Spanien

Ett tragiskt dödsfall inträffade i staden Brión i nordvästra Spanien, där flickans far glömde kvar tvååringen i en för varm bil efter att ha varit involverad i ett telefonsamtal. Tyvärr gick barnet till sjukhus direkt, men det gick inte att rädda livet.

Det tragiska dödsfallet inträffade i staden Brión i nordvästra Spanien som haft ovanligt höga temperaturer under veckan. Flickans far hade lämnat syskonet i skolan och skulle skjutsa tvååringen till förskolan men blev distraherad av ett telefonsamtal och glömde kvar dottern i den allt varmare bilen.

Först efter att mamman slagit larm på eftermiddagen om att flickan inte var på förskolan upptäcktes dottern som omedelbart togs till sjukhus för vård. Hennes liv gick dock inte att rädda. Polisen utreder händelsen och familjen har fått stöd. På fredagen kommer staden att hålla en tyst minut för den avlidna tvååringen





