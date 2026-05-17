Tränare lämnar Columbus, analytiker lämnar Malmö som följd

Henrik Rydström, tidigare tränare för MLS-klubb Columbus och tidigare SM-guldvinstare med Malmö FF, samt Mak Pakhei, som jobbat med honom i Malmö, lämnar klubben nu. I samma veva lämpar assisterande tränaren Theodor Olsson, enligt Aftonbladet.

Polisen larmades på söndagen till Vårberg i södra Stockholm med anledning av ett grovt brott där en person förts till sjukhus med allvarliga skador.

"Henrik Rydström lämnar sin roll som tränare för MLS-klubben Columbus, liksom assisterande tränaren Theodor Olsson, rapporterar Aftonbladet. Columbus ligger för närvarande på plats 13 av 15 i den amerikanska fotbollsligan MLS östra konferens, med 13 poäng på 14 omgångar. Försvåren anser att klubben måste agera och har tagit beslutet att byta tränare under den återstående säsongen," säger Issa Tall, klubbens general manager.

"Det finns tillräckligt med talang i truppen för att tävla om titlar och det här folket såg inte tillräckligt med potential," säger Tall till Aftonbladet. Henrik Rydström, tidigare SM-guldvinstare med Malmö FF och nyförvärv inför årssäsongen, och analytikern Mak Pakhei, som jobbat med Rydström i Malmö, kommer också att lämna Columbus...





Henrik Rydström fick sparken två gånger av Columbus CrewUnder de senaste åtta månaderna har Henrik Rydström fått sparken två gånger av Columbus Crew. Den första gången var i slutet av februari, sedan fick han sparken igen i slutet av maj. Tall säger att det delvis beror på svaga resultat och svagt spel, men det finns också en tredje anledning. Enligt källor till The Athletic var Rydström aldrig i besittning av spelarnas förtroende. Tall säger att man kan göra alla tänkbara analyser och scoutingrapporter, men det är omöjligt att veta hur det kommer att fungera förrän personen är på plats. Tall säger att man pratade och träffade Rydström flera gånger, gick igenom data, bakgrundskontroller och referenser. Sedan kom han hit och det klickade inte.

