Tre besättningsmedlemmar omkom i helikopterkrasch - hyllas som hjältar

En helikopter från brittiska flottan kraschade i Devon. Tre personer dog, bland dem den enda kvinnan som klarat commandoutbildningen. De hyllas för att ha undvikit bostäder och hotell.

En tragisk helikopterkrasch i Devon i sydvästra England har krävt tre liv, och de omkomna hyllas nu som hjältar efter att ha lyckats styra undan den fallande helikoptern från bostadsområden och ett hotell.

Olyckan inträffade på onsdagskvällen och involverade en helikopter från den brittiska flottan. Bland de omkomna finns Lily-Mae Fisher, 31, som var den enda kvinnan i aktiv tjänst som hade klarat av den extremt krävande commandoutbildningen inom Royal Navy. Hennes prestation ansågs vara en bedrift eftersom utbildningen är känd för sin fysiska och mentala tuffhet. Även Chris Gayson, 42, och Owen Green, 24, omkom i kraschen.

Samtliga var erfarna besättningsmedlemmar, och deras död har skapat stor sorg inom flottan och i lokalsamhället. Ett vittne, 81-årige Eddie Amhof, befann sig i närheten och beskrev händelseförloppet för lokala medier. Han berättade att helikoptern flög ovanligt lågt och att ljudet var öronbedövande. Det var så högt att saker vibrerade i mitt sovrum, sade han.

Den svängde bort mot en rastplats och kort därefter hördes en kraftig smäll. Robert Amhof, som bor i närheten, uttryckte sin beundran för besättningens insats. De lyckades undvika att träffa bostäder och ett hotell som ligger alldeles intill. Det är tack vare deras snabba agerande som ingen på marken skadades.

De är verkligen hjältar, sade han. Lily-Mae Fisher var inte bara en skicklig soldat utan också en talangfull idrottare. Enligt flottan representerade hon England i juniorlandslagen i både lacrosse och stavhopp. Hon har även medverkat i tv-program som dokumenterade hennes väg genom den krävande commandoutbildningen.

Hennes familj beskrev henne i ett uttalande som en enastående kvinna, dotter, syster och partner. Att säga att hon var full av liv är en underdrift - hon tog varje chans att tänja sina gränser, åstadkomma mer och lyfta fram det bästa hos människorna omkring sig. Flottan kallade henne en inspiration, särskilt för unga kvinnor, och hoppas att hennes historia ska uppmuntra fler att följa sina drömmar. Helikopterkraschen utreds nu av brittiska myndigheter, och flottan har inlett en egen utredning.

Samtidigt samlas hyllningar från hela landet till de tre omkomna, som offrade sina liv för att skydda andra





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Helikopterkrasch Brittiska Flottan Hjältar Lily-Mae Fisher Devon

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