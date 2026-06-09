Tre döda i ryska attacker på Charkivregionen samt Nobelpristagare i fokus påції SVT Nyheter

Nyhetsöversikt: Tre personer omkommer i attack mot Tjuhuiv i Ukraina medan sex skadas i Charkiv. Todd Blanche nomineras som justitieminister i USA. OpenAI söker börsnotering i USA. Brand i London och bjornjakt i Japan. Misshandel i Landskrona. Börsreaktioner på Trump och AI-sektorn. Köer på Arlanda.

Ukraina : Tre personer har omkommit och ett antal skadats i nya ryska attacker mot städer i östra Ukraina . Enligt Ukraina s myndigheter skedde attackerna i kvällen den 19 maj i städerna Tjuhuiv och Charkiv i Charkiv regionen.

Guvernören Oleh Synehubov meddelade att tre personer dödades i Tjuhuiv medan Charkivs borgmästare Ihor Terechov uppgav att sex personer skadades i Charkiv. Detta inträffar trots att en tidigare påstådd vapenstillestånd varje dag förlängs under de senaste veckorna. De lokala myndigheterna påpekar att attackerna fortsätter ägnaområdet för civila förluster. Samtidigt pågår stora stridheter i Donetskregionen där ukrainska försvarare nedkämpade flera ryska anfall.

I samband med detta uttrycker FN:s generalsekreterare António Guterres djup oro över den fortsatta eskalationen och uppmanar båda parter att följa internationell humanitär rätt. Ryssland har inte kommenterat de senaste attackerna men hävdar tidigare att deras streak mot militära mål är rättfärdigade av den pågående militära operationen iUkraina. På den ekonomiska fronten har samtidigt USAs president Donald Trump officiellt nominerat Todd Blanche till justitieminister efter att ha sparkat Pam Bondi i april.

Blanche, som varit Trumps tidigare advokat, måste nu godkännas av senaten där Republikanerna har majoritet. Hans tidigare engagemang i en fond på 1,8 miljarder dollar som ska kompensera Trump-anhängare som anser sig ha drabbats av felaktiga utredningar har väckt kritik från båda politiska lägret. Blanche har dock sagt att han inte kommer att driva fonden vidare. Inom teknologisektorn har AI-jätten OpenAI, bakom ChatGPT, lämnat in en ansökan om börsnotering till amerikanska finansinspektionen FCC.

Reuters rapporterar att siktet är på en värdering om en biljon dollar. Detta bara dagar före Elon Musks SpaceXs börsnotering och en vecka efter Anthropic också ansökte om att lista. Enligt CNBC kan dessa tre noteringar bli några av de största i historien. På annat håll bröt en brand ut på en återvinningsanläggning i Bermondsey i södra London under måndagskvällen.

Branden orsakade stora störningar i tågtrafiken enligt Network Rail. Ytterligare 100 brandmän och 15 brandbilar sändes till platsen för att slå ut lågan och brandchef Wayne Bloomfield varnade invånarna att hålla fönster och dörrar stängda på grund av rök. Släckningsarbetet förväntas fortsätta in i måndagens tidiga morgon. I Japan har en björn orsakat stort uppståndelse efter att ha setts på gatorna i Utsunomiya under tre dagar.

Mer än tio observationer har rapporterats, inklusive i ett shoppingcentrum. Staden har skickat ut dussintals jägare och poliser för att spåra djuret och 94 skolor stängdes för säkerhets skull. Björnen beskrivs som cirka en meter lång men det är oklart om det är en eller flera. Björnattacker har ökat i Japan de senaste åren och orsakade 13 dödsfall 2023, vilket är ett rekord.

I Sverige blev en man i Landskrona utsatt för grov misshandel av två okända män måndagskvällen. Mannen i 30-årsåldern fördes till sjukhus med allvarliga skador och en utredning har inletts. Under tiden återhämtade sig New York-börsen en smula efter en svag fredag. Dow Jones föll 0,2 procent vid stängning medan S&P 500 steg 0,3 procent och Nasdaq ökade 0,9 procent.

Detta efter att Nasdaq rasade 4,2 procent på fredag på grund av AI-relaterade aktieägare som ramlade. Chiptillverkare som Micron och Marvell sprang upp mellan 9,6 och 9,9 procent medan Nvidia, Broadcom och Qualcomm också såg starka ökningar. Börserna globalt reagerade positivt när Trump uppmanade Israel och Iran till eldupphör vilket sänkte oljepriserna efter att de förståvis skyrocketat.

Ytterligare på Arlanda har långa köer till säkerhetskontrollen påmint många passagerare som uttrycker frustration över att rulltrappor måste stängas av på grund av trångboddhet under rushhour. Läsarna vittnar om kaotiska scener och påkallar förbättringar i infrastructuren





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