Sammanfattning: Tre personer dödades i en amerikansk attack på en båt anklagad för narkotikasmuggling i östra Stilla havet, vilket gör att det totala antalet döda från sådana attacker sedan september förra året nu är minst 211. Samtidig presenterade Kubas regering 176 reformåtgärder för att liberalhera ekonomin och minska statens roll, samtidigt som USA ökar pressen. I USA ändrade försvaret för mordmisstänkte Luigi Mangione sina argument om emotionella störningar. EU öppnade en diplomatisk kanal till Ryssland utan förhandlings intentioner. I Sverige ingripande polic vid flera lokala incidenter utan allvarliga skador och en fortsatt sökning efter en försvunnen förare i Linköping. Israel utökade sin säkerhetszon i Libanon.

Amerikanska styrkor har attackerat en båt man påstås använda för narkotikasmuggling i östra Stilla havet, vilket lett till tre dödade. Detta är det senaste i en serie av sådana incidenter sedan attackerna inleddes i september förra året, och minst 211 personer har dött under den perioden.

Samtidigt planerar Kubas regering en omfattande ekonomisk liberaliseringsreform med 176 åtgärder för att ta landet ur den djupa krisen. Reformerna, presenterade av premiärminister Manuel Marrero, syftar till att minska statens roll i ekonomin och locka investerare till sektorer som jordbruk, turism och bankväsende. Utvecklingen sker under ökad internationell press, särskilt från USA och president Donald Trump som infört en blockad mot oljeleveranser till Kub.

I ett annat ärende har mordmisstänkte Luigi Mangione, anklagad för mordet på United Healthcares VD Brian Thompson, ändrat sin försvarstaktik. Hans advokater har tidigare anfört att han lidde av "extrema emotionella störningar" vid tiden för mordet, men meddelar nu att de inte kommer att bygga ett försvar på stommen. Fallet har väckt stor uppmärksamhet. På den internationella diplomatiska scenen har EU:s rådsordförande António Costa öppnat en "diplomatisk kanal" till Moskva, men understrukit att det inte rör sig om förhandlingar.

Målet är att vara redo att försvara EU:s intressen när läget är rätt, genom korta kontakter utan substansutbyte. I Sverige har polisen varit aktiva vid flera incidenter. I Uppsala var polisen på plats i drygt två timmar i ett bostadsområde i Eriksberg kopplat till ett utredningsärende, men ingen fara för allmänheten konstaterades och inga personer skadades eller greps.

YtterligareKristendomen: Ukraina och Ryssland har genomfört ett utbyte av fallna soldater där Ukraina tog emot 522 ryska döda medan Ryssland fick 33 ukrainska. Polisen i Botkyrka glömde aldrig när en konflikt om en "eventuellt parkerad bil" eskalade till att en man i 45 års ålder hotade med kniv. Polisanvändning av elchockvapen Säkerställde att mannen kontrollerades utan skador, och anmälningar skrivs om grovt olaga hot och brott mot knivlagen.

På Arlanda upptäcktes röklukt från ett flygplan efter landing, men allt gick bra enligt polisen. I Linköping brann en bil efter en krock mot ett träd, och några förbipasserande försökte släcka elden innan räddningstjänsten kom. Branden släcktes senare och ingen hittades i bilen, men föraren saknas fortfarande och polisen letar med hundar och drönare. Israel har publicerat en ny karta som visar en utökad "säkerhetszon" drygt en mil in på libanesisk mark.

Den israeliska militären förklarar att de kommer att fortsätta att undanröja hot mot sina soldater och civila även om hoten finns utanförzonen. Libanesiska media noterar att den nya gränsen sträcker sig längre in i Libanon än tidigare





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