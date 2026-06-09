Tre dödade i rysk attack i Charkivregionen samtidigt som Zelenskyj diskuterar fred i London

I mitten av intensiva fredsdiskussioner i London attackerar ryska styrkor den ukrainska staden Tjuhuiv och leading till tre dödsfall och sex skadade i Charkiv. Samtidigt nomineras Todd Blanche som USA:s justitieminister och Open AI närmar sig börsnotering. I Mellanöstern fortsätter spänningarna med israelisk attackplaner mot Iran och varningar för drönarattacker från Libanon.

Tre personer har omkommit i ett ruskigt ryskt anfall på staden Tjuhuiv i Ukraina s Charkiv region. Ytterligare sex personer har skadats vid beskjutningen av regionens huvudstad Charkiv .attacken inträffade samtidigt som Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj återvände från viktiga möten i London med ledarna från Storbritannien, Frankrike och Tyskland för att diskutera vägar till fred i konflikten.

I en annan del av världen har USA:s president Donald Trump officiellt nominerat Todd Blanche, som är tillförordnad justitieminister och tidigare var Trumps advokat, till att bli justitieministern på heltid. Blanche har fått hård kritik från både demokrater och republikaner efter att en fond på 1,8 miljarder dollar upprättats för att kompensera Trump-anhängare som anser sig ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal. Blanche har dock tidigare klargjort att han inte kommer att fortsätta med fonden.

På teknologifronten närmar sig Open AI, företaget bakom den populära AI-tjänsten Chat GPT, en börsnotering. Enligt CNBC har bolaget lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen. Bara några minuter tidigare ljöd flygalarm i västra Galileen i norra Israel, som varnade för en drönarattack från Libanon. I ett telefon samtal med Benjamin Netanyahu sa Donald Trump: "Bibi, du måste vara försiktig, annars blir du ensam väldigt snort", enligt källor till Axios.

Detta samtalet ägde rum efter att Israel planerat sin största attack mot Iran sedan april. Trump uppgav också att han tagit emot ett samtal från Teheran meddelande att de inte kommer att attackera längre och bad honom att säga till Israel att inte genomföra fler attacker. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar. Som läsare är du en viktig del av vårt nyhetsarbete.

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