Tre filmrullar att njuta av denna filmhelg: musikal, sportdrama och romantisk fantasy

Den här veckan presenteras tre olika men likväl sevärda filmer som du kan streama från soffan. Inkluderar en romantisk fantasy med Robbie och Farrell, ett biografiskt drama om MMA-pionjären Mark Kerr med Kevin Johnson, samt en musikaluppföljare med stort kommersiellt genombrott.

Den här veckan erbjuds tre filmrullar som passar perfekt för en avslappnad filmhelg på soffan. Oavsett om du är sugen på storslagna musikaläventyr, verklighetsbaserat sportdrama eller romantisk fantasy, har vi något för dig.

Alla tre filmena präglas av ambitiösa regissörer och stjärnbesättningar som lever upp till förväntningarna. Först är detAfter Yang, en romantisk fantasy där två främlingar möts på ett bröllop och dras in i en magisk resa genom sina egna minnen. Via mystiska dörrar får de återuppleva avgörande ögonblick från sina liv och konfrontera både lyckliga och smärtsamma erfarenheter. Filmen blev inte heller någon stor kritiker- eller publikssuccé, men har fått lov för sitt visuella uttryck och den starka kemin mellan huvudskådisarna.

Regissören Kogonada använder dialog för att utforska parrelationens essence - är kärlek värd risken att bli sårad? Det är i dessa sökandemoment som filmen verkligen briljerar. Nästa film är en biografisk drama om MMA-pionjären Mark Kerr. Här gör Kevin Johnson kanske sin karriärs bästa och mest oväntade roll.

Filmen följer Kerrs väg mot toppen av kampsportsvärlden under slutet av 1990-talet, samtidigt som hans kamp mot pillerberoende och ett kaotiskt privatliv riskerar att förstöra allt han byggt upp. Filmen belönades med Silverlejonet vid filmfestivalen i Venedig, och både Johnson och hans kollega Blunt var Golden Globe-nominerade. Filmen var också Oscarsnominerad för makeup och hår, och Johnson har hyllats för sin prestation.

"Han är fenomenal i huvudrollen och övertygar i varje ryck och rörelse", skrev en recensent. Den tredje och sista filmen är en uppföljare till en tidigare musikal. Här tar berättelsen vid där den förra filmen slutade: de tidigare vännerna har hamnat på motsatta sidor av makten i Oz. Fortsättningen blandar spektakulära musikalnummer med emotionellt drama.

Även om kritikerna inte var lika imponerade denna gången, blev filmen en stor publiksuccé med över 520 miljoner dollar i globala intäkter





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