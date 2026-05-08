Tre konststjärnor i Köpenhamn: Marina Abramović, Sophie Calle och Laurie Anderson

Just nu kan konstälskare i Köpenhamnsregionen uppleva verk av tre av samtidskonstens mest framstående konstnärer: Marina Abramović, Sophie Calle och Laurie Anderson. Med noggrann planering kan man besöka alla utställningar på en enda dag. Utställningarna omfattar ljudverk, performancekonst och operainstallationer.

Med noggrann planering kan man besöka alla utställningar på en enda dag. På Nørrebro teater pågår samlingsutställningen 'In the presence of others' (till och med 17 maj), som är den första i teaterns nya satsning på samtidskonst. Utställningen består av verk av tre olika konstnärer, där Laurie Andersons ljudverk 'Your eyes in my head' är det mest omfattande.

Verket finns för lyssning i små tält bland stolsraderna i teaterns salong, och i samma rum visas även ett verk av den amerikanska konstnären och författaren Miranda July. Laurie Anderson, som är svenskättling från Illinois, började sin karriär som multikonstnär efter att ha studerat konsthistoria och skulptur. Hon har skapat banbrytande verk som spänner över konst, teater, experimentell musik och teknologi. Hon är känd för att ha haft en topplistehit med låten 'O Superman' (1981).

I utställningen på Nørrebro teater är det historieberättaren Anderson som tar plats. Bland stolsraderna har ett antal tält av vita skynken byggts upp, och där inne träder man via hörlurar in i en drygt tjugo minuter lång medvetandeström. Ljudet kommer i ömsom den ena och ömsom den andra luren, vilket skapar effekten av att befinna sig inne i konstnärens huvud. Hon sörplar kaffe, tuggar på hårt bröd och resonerar kring liv och död.

Ändå kan man känna sig en aning snuvad, då detta är kortfattat att bygga en utställning kring. Man skulle gärna höra fler verk och förlänga besöket i Andersons medvetande. Marina Abramović, som är känd för att utmana sin kropp och utforska konstnärens relation till publiken i legendariska performanceverk som 'Rhythm 0' och 'The artist is present', reser vi tillbaka till tidigt 1970-tal på Nørrebro teater.

Innan hon började med kroppsbaserad konst, undersökte hon i en rad verk hur ljud kunde förvandla ett rum. Hon bodde vid den här tiden med sin mor i Belgrad, där hon fantiserade om att frigöra sig från moderns stränga regler. I världen utanför pågick Kalla kriget. Två av de här ljudverken visas nu tillsammans för första gången sedan 1972.

Det första är ett fiktivt flygplatsutrop som uttrycker instängdhet och längtan efter en friare värld. Var tionde minut ber Abramović med bestämd och allvarlig röst alla passagerare att infinna sig vid gaten: 'The plane is leaving for New York, Bangkok, Honolulu, Tokyo and Hongkong'.

'The tree' är det andra verket, som här installerats utomhus i ett litet träd på teaterns innergård. Ljudverket är en förstärkning av trädets egna naturliga ljud. Det markanta fågelkvittret får mig att huttra till. I Titos Jugoslavien förknippades högtalare i offentliga rummet med politisk auktoritet – och det Abramović gjorde med sitt träd var snarare det motsatta: att skapa en länk mellan människan och naturen mitt i stan.

På Frederiksberg visas ett annat verk av Marina Abramović: operainstallationen 'Seven deaths' (till och med 30 november). Resan dit från Nørrebro tar en halvtimme med buss, och väl nere i den gamla dagvattenreservoarens råa och fuktiga mörker möts man av operadivan Maria Callas genomträngande stämma.

'Seven deaths' visas på sju skärmar i Cisternerne. I den här scenen från 'Carmen' sticks Carmen ned av Don José. Skådespelaren Willem Dafoe är Abramovićs motspelare i videoverket. Installationen iscensätter hur sångerskan hemsöks av sina operaroller och till sist dör av brustet hjärta, 53 år gammal, ensam i sitt sovrum i Paris.

Dödsscenerna är hämtade från berömda operor som 'La traviata', 'Otello', 'Carmen' och 'Madame Butterfly', där hjältinnan dör av allt från mord till självmord eller olycklig kärlek. Abramović har handskats fritt med berättelserna och plockar in attiraljer från sin egen konstvärld: ormar, knivar och eld. Det är inte att hoppa som är farligt – det är när du landar som det blir farligt, i Abramovićs version av operan 'Tosca'.

Texterna hon läser i början av varje video har skrivits av Petter Skavlan. Den här koncentrerade versionen pågår en timme, en halvtimme kortare än originalet. För den som är ute efter en klassisk Abramović-upplevelse, där konstnären i egen hög person under långa tidssjok utmanar sig själv och sin publik, kan eventuellt bli besviken. Det här är inte alls den sortens verk utan snarare en rad teatrala musikvideos, tunga på rekvisita.

Icke desto mindre är det mäktigt. Den timslånga föreställningen rullar hela dagarna, på sju olika skärmar





