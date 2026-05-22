Tre Kronor gör historia, två 18-åringar gör mål mot Italien, väntar Japan

Tre Kronor gör historia med nationell titel mot tabelljumbon Italien. Mattias Ekholm varnar för Norge i den näst sista gruppspelsmatchen. Tre 18-åringar gör mål, Lucas Raymond imponerad.

Två gånger om dessutom, den trots allt odiskutabla segern mot tabelljumbon Italien var väntad. Men nu är allvaret på väg för Tre Kronor som redan på lördagen väntar Norge i den näst sista gruppspelsmatchen.

– Vi har sett hur de har spelat här, de tog Kanada till övertid, så det blir nog en tuff uppgift. I morgon får vi nog förvänta oss lite mer ”köra” och inte ett lag som bara backar hem. Nu får vi njuta av det här i en kvart till, sedan får vi ta en dusch och ladda om, säger Edmontonbacken Mattias Ekholm till Viaplay.

Något som tyder på en ljus blågul framtid är de två 18-åringarna Ivar Stenberg och Viggo Björck. Mot Italien satte Stenberg sina två första mål i Tre Kronor-tröjan, båda gångerna framspelad av Björck. Stenberg karriärens första A-landslagsmål noteras redan efter den första perioden och åtta minuter in i den andra perioden kom nästa fullträff. För bara åtta minuter in i den andra perioden kom nästa fullträff, när Stenberg avslutade ett svenskt mönsteranfall med 3–0 assisterad av Viggo Björck.

Som en imponerad Lucas Raymond noteras av sina unga lagkamrater. Sverige har just nu den fjärde och sista kvartsfinalplatsen.





