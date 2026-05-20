Tre Kronor gör magisk premiär för Jacob de la Rose och Faucher som lagkapten

Tre Kronor reste sig med bravur efter nederlaget senast mot Tjeckien när man ikväll slog Slovenien med klara 6-0. Jacob de la Rose gjorde en strålande match och blev matchvinnare.

Tre Kronor reste sig med bravur efter nederlaget senast mot Tjeckien då man ikväll slog Slovenien med klara 6-0. Matchvinnare blev Jacob de la Rose på sin egen födelsedag.

Det tog bara några minuter innan Tre Kronor spräckte målnollan. Carl Grundström avlossade ett skott som den slovenske målvakten inte kunde hålla utan styrde ut till en fri Lucas Raymond som tryckte in 1-0. Det dröjde sedan till slutet av första innan andra blågula målet kom. Och det var födelsedagsbarnet Jacob de la Rose, som på 31-årsdagen fick fira som målskytt efter en fin födelsedagspresent i form av snygg assist av Linus Karlsson.

Det var dessutom svenskens första VM-mål och han fick göra det i sin hemmaarena i Fribourg. So sent som för tre veckor sedan tog han hem ligaguldet med klubben efter en dramatisk finalserie som Björklöven-nyförvärvet Lucas Wallmark avgjorde i match 7. I publiken ikväll satt Fribourg-fans med Grattis-skyltar för De la Rose. Och de fick de vifta med skyltarna två gånger för de la Rose satte i mittperioden dit även 3-0.

Och den läckra passen med backhand vem kom den ifrån? Slovenna var ett nummer för små. Tre Kronor vann till slut med 6-0 och förutom de la Rose så blev även Lucas Raymonds tvåmålsskytt. Han är nu tvåa i VM:s poängliga på 7 poäng.

Tre Kronor förlorade tre match i följd
Tre Kronor har förlorat tre matcher på raken efter sin nyckelmatch mot Tjeckien i VM-slutspelet. Förbundskapten Sam Hallam talade om teamets prestation mot Tjeckien och de bra lägen som skapades, men det slutade med förlust.

Tre Kronor missar poäng efter målgranskning och matchstraff
Tre Kronor förlorade mot Rögle med 4-5 efter att Lucas Raymonds kvitteringmål dömdes bort och Jan Scotka fick matchstraff. Förbundskaptenen Sam Hallam var kritisk till försvarsspelet och inledningen av matchen.

Tre Kronor förlorade efter mardrömsstart
0–3 efter 13 minuters spel. Efter den mardrömsstarten kunde inte Tre Kronor resa sig mot Tjeckien. Förlusten med 3–4 var andra nederlaget på tre matcher för Sam Hallams lag hittills i ishockey-VM.

Jönsson tillbaka i Tre Kronor: "Trivs med att tävla mot de bästa"
Ingen svensk hockeyspelare har spelat flera landskamper än Jörgen Jönsson. Nu är han på nytt en del av Tre Kronors VM-lag, men den här gången i en ny roll.

