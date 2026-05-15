Tre Kronor gör sig redo för VM: Unga talanger och spänning mot Kanada

Sverige går in i VM med en blandning av rutinerade guldvinnare och extremt unga talanger under Sam Hallams sista mästerskap.

Förbundskapten Sam Hallam kliver nu in i sitt sista mästerskap, och han gör det med en strategi som väcker både uppmärksamhet och förväntningar. Efter den smärtsamma förlusten i kvartsfinalen under OS är fokus nu helt och hållet på det kommande världsmästerskapet.

Det som sticker ut mest i laguppställningen är det enorma förtroende som ges till JVM-stjärnorna Viggo Björck och Ivar Stenberg. Båda är endast 18 år gamla, men de får den prestigefyllda rollen att bilda förstakedja tillsammans med den skicklige Lucas Raymond. Detta är ett tydligt tecken på att Hallam vill injicera ny energi och ungdomlig hunger i laget.

Särskilt anmärkningsvärt är Viggo Björcks debut, då han med sina 18 år och 64 dagar skriver in sig i historieböckerna som den yngste svenske spelaren någonsin i ett VM. Han slår därmed det tidigare rekordet som hölls av Leo Carlsson. I det initiala lagbeskedet har Sverige anmält ett antal spelare bestående av tolv forwards och sex backar, samt två målvakter, vilket ger en stabil grund att bygga på inför premiären.

Vissa spelare, som Carl Grundström från Philadelphia, ansluter något senare på grund av resplaner, vilket innebär att han missar den första matchen, men truppen kan kompletteras ända fram till finalen. När man blickar tillbaka på Sveriges tidigare framgångar i VM är det tydligt att laget har en stark tradition av att nå toppen. Segern i Köln 2017 följdes upp av ett nytt guld året efter i Köpenhamn, vilket befäste Sveriges position som en av världens absolut främsta hockeynationer.

I den nuvarande truppen finns en viktig länk till dessa triumfer, då fyra spelare från guldlaget 2018 är med och bidrar med sin erfarenhet. Dessa är målvakten Magnus Hellberg samt backarna Oliver Ekman Larsson och Mattias Ekholm, tillsammans med forwarden Jacob de la Rose. Denna blandning av rutinerade vinnare och unga talanger är ofta nyckeln till framgång i korta, intensiva turneringar. Samtidigt väntar en enorm utmaning i form av Kanada.

Kanada är utan tvekan den mest framgångsrika nationen genom tiderna med hela 28 guldmedaljer. Sverige ligger för närvarande på fjärde plats i den historiska statistiken med elva guld, vilket innebär att det finns ett betydande gap att fylla. För Kanada är pressen total; i ett land där hockey är nästan som en religion räknas inget annat än guld.

Efter att ha åkt ut tidigt mot Danmark tidigare och förlorat bronsmatchen mot just Sverige, är kanadensarna nu mer motiverade än någonsin att återta tronen. Utöver den rent sportsliga kampen finns det en underliggande spänning mellan Sverige och Kanada som sträcker sig utanför hockeyrinken. En påminnelse om detta är den dramatik som utspelade sig under curlingturneringen i OS i Milano tidigare i år.

Där uppstod en het diskussion när den svenske spelaren Oskar Eriksson påpekade för domaren att kanadensaren Marc Kennedy hade rört stenen vid hogline, vilket är ett regelbrott. Denna incident skapade starka reaktioner både hos spelarna och publiken och visade hur starkt rivaliteten mellan dessa två nationer kan vara. För att undvika att liknande känslomässiga utbrott spiller över på ishockeymatchen är det extra viktigt att de svenska spelarna är extremt noggranna med regelverket.

Särskilt fokus ligger på handkontakten med pucken för att inte ge motståndarna några anledningar att klaga eller provocera. Enligt reglerna får en spelare fånga pucken i luften, men den måste släppas omedelbart. Ännu viktigare är reglerna kring målområdet, där ett straffslag utdöms om en försvarande spelare blockerar pucken med kroppen, håller i den eller faller på den.

Genom att spela rent och disciplinerat kan Tre Kronor fokusera helt på sitt spel och försöka skriva ett nytt framgångsrikt kapitel i den internationella hockeyhistorien utan onödiga konflikter





