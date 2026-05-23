Tre Kronor Herr: Anton Frondell brottas med skada

Under lördagen missade Tre Kronor starang Anton Frondell en match mot Norge och gjorde sig illa på en höjd, som följd av en olycka med en båsdörr mot slutet av fredagen.

Här rapporterar vi det senaste nytt om Tre Kronor Herr och VM i Schweiz, som avgörs 15-31 maj. Stortalangen Anton Frondell saknades under Tre Kronors chockartade förlust mot Norge under lördagen.

Detta efter att ha gjort illa sig i matchen mot Italien under fredagen när han körde rakt in i en öppen båsdörr. Efter kvällens match gav förbundskapten Sam Hallam en uppdatering om 19-åringens status inför fortsättningen av turneringen. - Han är dag för dag. Han gjorde en röntgen direkt efter smällen där och den visade ingenting, men han var inte i spelbart skick i dag enligt läkaren.

Men samtidigt är vi hoppfulla om att det kan bli bättre tills på tisdag, säger Hallam.





Tre Kronor stänger truppen till hockey-VMFRIBOURG. Som Sportbladet avslöjat kommer inte Rasmus Dahlin till ishockey-VM i Schweiz. NHL-stjärnan har haft en tuff säsong och fästmön Carolina Matovac har v

Ishockey: Tre Kronor plockar in två nya namn – VM-truppen stängdTre Kronor har anmält Love Härenstam och Tim Heed till VM-truppen inför kvällens match mot Italien. Därmed kommer inga fler namn att ansluta. – Det här har varit vad vi har trott, säger förbundskapten Sam Hallam till SVT Sport.

Matchguide: Skrällgänget Norge väntar Tre KronorTre Kronor har endast förlorat en gång mot "lillebror" i mästerskapssammanhang, men nu väntar ett Norge som tog en skrällpoäng mot VM-guldfavoriten Kanada.

Ivar Stenberg hjälte för Tre KronorFRIBOURG. För Ivar Stenberg, 18, blev gjorde sina två första VM-mål i karriären när Italien besegrades med 3–0. Nu har jakten på pucken inletts. – Jag har inte

