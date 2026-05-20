Tre Kronor i stark läge till VM, special teams måste fungera

Simon Holmström, en av svenskarnas nyckelspelare på VM i Schweiz, säger att man måste ha fungerande special teams i varje period.

Två förluster på tre matcher och en blygsam femteplats i grupp B.– Ska man gå långt måste special teams fungera, säger Simon Holmström till SVT Sport .

Det är skarpt läge för Tre Kronor på VM i Schweiz efter att ha förlorat två av de tre inledande matcherna. Nu väntar några på pappret enklare matcher där Sverige får bära favoritskapet och poängen måste in. Först ut: Slovenien i kväll. – Vi är taggade.

Det ska bli sjukt kul. Det är ett tufft motstånd som har tagit poäng av både Tjeckien och Slovakien, säger Holmström till SVT Sport. På 15 försök har det blivit sex mål i spelformen vilket ger en effektivitet på 40 procent. Endast Finland är bättre med 45,45 procent (fem mål på elva försök).

– Vi rör på fötterna. Vi rör på pucken också. Vi supportar varandra bra där ute och kommer till skottlägen, säger forwarden Simon Holmström som noterades för både mål och assist i powerplay mot Tjeckien senast.





