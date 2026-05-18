Tre Kronor missar poäng efter målgranskning och matchstraff

Tre Kronor förlorade mot Rögle med 4-5 efter att Lucas Raymonds kvitteringmål dömdes bort och Jan Scotka fick matchstraff. Förbundskaptenen Sam Hallam var kritisk till försvarsspelet och inledningen av matchen.

Tre Kronor I slutet av den andra perioden hade Lucas Raymond kvitterat till 4-4, men bara temporärt. Efter videogranskning dömdes målet bort för spelare i målgården.

Jag fattar inte riktigt hur det blev som det blev. Jag tycker det ska vara mål. Det är solklart, säger Ivar Stenberg. Efter 3-0-målet drog Jan Scotka på sig ett matchstraff efter en crosschecking i ansiktet på Albert Johansson.

Oliver Ekman-Larsson gav Tre Kronor kontakt efter ett tredje mål i powerplay efter en fin täckning framför kassen av Jack Berglund. Den sista perioden spenderades för det mesta i offensiv zon men utdelningen uteblev. Med två minuter kvar plockade man Magnus Hellberg och gick för en forcering men inte heller där kom kvitteringen för Tre Kronor.

En ny förlust är ett faktum och laget befinner sig för tillfället på femte plats i gruppen med en match mer spelad än vissa lag runt om. Efter matchen var förbundskaptenen Sam Hallam kritisk till försvarsspelet och inledningen av matchen. Det kändes som att det regnade ordentligt där men det känns som att allt som gick på mål gick i mål.

Första målet är väl en meter utanför när den styrs in men med det sagt tycker jag att vi behöver agera smartare. Det är för enkla saker. Det stör mig för jag tycker inte att det ska behöva hända. Det finns så många element i det.

Dels kampen i hörnet, checken med klubban, backens läsning, att inte bli slagen i åkningen. Det finns taktiska saker och mentalitet och det behöver vi slå ihop





