Tre Kronor Undviker Historiskt Fiasko, Seger mot Slovakien

Tre Kronor undviker åtminstone ett historiskt fiasko. Det krävdes seger under ordinarie tid mot Slovakien – och tre poäng blev det. Men så hårt inne det satt – Magnus Hellberg fick pris som bäste svensk och först i slutminuten kunde Oliver Ekman Larsson göra 4–2 i tom bur. Säkra den fjärde och sista slutspelsplatsen.

När Tre Kronor under Johan Garpenlöv för fem år sedan missade kvartsfinalen var det Tre Kronors sämsta resultat på 84 år. Hade inte Ryssland varit med den gången – de vann för övrigt gruppen – hade Tre Kronor tagit sig till kvartsfinal. I en intervju med Viaplay inför matchen efterlyste Sam Hallam ”mod och swag”. Han fick ett lag som snarare var skärrat och handlingsförlamat.

Efter fem minuter dribblade Anton Frondell på offensiv blålinje. Slovakien vände spelet och sköt 1–0. Den svenska ledarstaben valde att utmana det korrekta målet och drabbades i stället av en utvisning. Tre Kronor tvingades till ytterligare ett boxplay innan tio minuter var spelade och utan Magnus Hellberg kunde Slovakien ha haft både 2–0 och 3–0 mot stillastående svenskar.

Slovakien var som vanligt väldigt ojämnt. Efter tio sprudlande minuter drog de sig tillbaka, och då släpptes Sverige in i matchen. Anton Frondell spelade 1–1 med sig själv när han sköt in kvitteringen under en avvaktande utvisning – och med lite marginaler med sig kunde det även ha blivit ett ledningsmål. En av få som inte var handlingsförlamade i första perioden, och som tog Sverige in i matchen, var Jakob Silfverberg.

Veteranforwarden har under turneringen mest varit en klok hjälpgumma i fjärdekedjan. Nu var det han som drev Tre Kronor. Först genom ett uppoffrande spel i boxplay – sedan genom att vara den som skapade chanser framåt. Därför var det helt logiskt att det var nummer 33 som kontrade in 2–1-målet tidigt i mittperioden.

Silfverberg, som knappt skjutit under gruppspelet, lät då sitt vassa skott tala. Simon Holmström prickade ribban innan 18-årige Ivar Stenberg, i en ny spelvändning, bjöd på ett konstmål inför ögonen på en viss Mats Sundin. Stenberg gjorde helt okej reklam för sig själv. Lika mycket som Slovakien dominerade de tio första minuterna, lika bra kontroll hade Tre Kronor under de tio första minuterna i mittperioden.

När Erik Brännström drog på sig sin andra utvisning kunde Marek Hrivík reducera, men närmare kom inte Slovakien. Tredje perioden var riktigt bra från svenskt håll. Nu slipper de vara huvudpersoner i det största VM-fiaskot i svensk hockeyhistoria. Visst, folk hemma i Sverige bryr sig högst marginellt om vad som pågår i Schweiz, men att inte lyckas vara bland de fyra bästa hade varit högst pinsamt oavsett intresse.

Med tanke på hur laget såg ut inför turneringen – och att Carl Grundström är den enda NHL-spelare som har adderats – är kvartsfinal ändå ett krav. Men allt över det är mer än godkänt. Tre Kronor är alltså vidare till kvartsfinal, som spelas på torsdag i Zürich. Schweiz och Finland möts senare i kväll i en ren gruppfinal.

Sverige ställs mot segraren – och det blir betydligt tuffare än dagens möte med Slovakien. De här två lagen är de som har imponerat allra mest så här långt, även om gruppen i Zürich har känts svagare än den i Fribourg. Oavsett om det blir Schweiz eller Finland är det länge sedan Tre Kronor var en så stor underdog i ett mästerskap som man är i den här kvartsfinalen.

I anfallsväg har Sam Hallam en första- och en fjärdekedja som fungerar som de ska. Däremellan är det så otroligt svagt. De största fiaskorubrikerna är undanröjda. Ingen förväntar sig någon seger och Tre Kronor har precis allt att vinna i den matchen.

Men det – och den här kniven mot strupen-segern mot Slovakien – är nog också det enda jag kan lägga i den svenska vågskålen inför en semifinal





