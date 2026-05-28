Tre Kronor utslutna efter kontroversiellt bortdömt mål i hockey-VM

Sverige tas ut från hockey-VM efter ett kvartsfinalmot Schweiz där ett mål bedömdes bort. Lagkaptenen uttrycker förvåning över domslutet och processen. Matchen slutar 3-1 till Schweiz.

I en spännande och dramatisk kvartsfinal i hockey-VM möttes Tre Kronor och Schweiz . Matchen började intensivt och Sverige tog en tidig ledning med 1-0. I slutet av ett fem minuter långt powerplay hände dock det oväntade - ett mål för Schweiz som bedömdes av domarna som bortdömt efter en granskning.

Detta beslut växte till en stor kontrovers under hela matchen. Svenska lagkaptenen, som inte ville gå in på en djupdiskussion om domsluten i den efteråt, kommenterade han sedan det bortdömda målet och uttryckte sin förvåning över att domarna kunde fatta ett sådant beslut utan att Schweiz använde sin rätt till en utmaning (challenge).

Han beskrev hur han tyckte att det såg ut som att backens klubba var mellan pucken och hans skridsko, vilket skulle kunna tyda på att det inte var en ren sparkrörelse. Trots att han inte hade sett alla vinklar som domarna hade tillgång till, ansåg han att det var "jäkligt tajt" och att det var märkligt att domarna kunde döma bort målet utan att en challenge lades in av Schweiz.

Matchen gick vidare och Schweiz vände hela resultatet och vann med 3-1, vilket ledde till att Tre Kronor blev utslagna ur turneringen. Detta resultat och de kontroversiella domsluten väckte starka reaktioner från både spelare, experter och fans. Många undrade om rättvisan i beslutprocessen och om det var korrekt att ett mål kunde dömas bort på grund av en subjektiv tolkning av en tavling.

Händelsen lyfte också frågan om användningen av videogränkning i ishockey och huruvida denna teknologi bör användas mer omfattande för att säkerställa korrekta beslut. För svenska hockeyfans var detta en stor besvikelse. Tre Kronor hade höga förväntningar inför matchen och hoppades gå längre. Utslättningen väckte frågor om lagets framtida strategi och hur man kan hantera sådana pressade situationer i framtida matcher. Härigenom blev denna match inte bara ett sportligt nederlag utan också en katalysator för fortsatta diskussioner om regler och teknik inom ishockey





