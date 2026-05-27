Tre Kronor vs Schweiz: VM-kvartsfinal i ishockey

Tre Kronor och Schweiz möts i kvartsfinalen i ishockey-VM. Schweiz har aldrig vunnit VM-guld, men har varit i final de två senaste åren och fyra gånger totalt. Sverige har bärgat kvartsfinalplatsen först genom en 4–2-seger i gruppavslutningen mot Slovakien.
Tre Kronor krånglade sig vidare till kvartsfinal med kniven mot strupen i ishockey-VM – nu väntar Schweiz i Zürich . En värdnation som vann sju raka matcher i gruppspelet och som suktar efter ett första historiskt VM-guld.
Lagens form: Sverige lyckades bärga kvartsfinalplatsen först genom en 4–2-seger i gruppavslutningen mot Slovakien och slutade fyra i gruppen i Fribourg efter fyra segrar och tre förluster. Schweiz gick som tåget i sin grupp i Zürich – det blev sju raka segrar. Förstaplatsen säkrades via 4–2 i i tisdagskvällens gruppfinal mot Finland. Suktar efter VM-guld: Värdnationen Schweiz har aldrig vunnit VM-guld, men har varit i final de två senaste åren och fyra gånger totalt.
I Köpenhamn 2018 blev det förlust mot Tre Kronor efter straffar (2–3) – Sveriges senaste VM-guldet. I nationens första final 2013 i Stockholm stod också Sverige i vägen. De två senaste åren har schweizarna blivit slagna av först Tjeckien (0–2) och sedan av USA (0–1 efter förlängning) i Stockholm. Schweiz tog även silver 1935 när VM avgjordes i seriespel.
Veteranen toppar poängligan: Schweizaren Sven Andrighetto toppar VM:s poängliga – 33-åringen har svarat för 13 poäng efter fyra mål och nio assist. Forwarden har ett förflutet i NHL-klubbarna Montreal och Colorado, men har i en rad säsonger nu spelat för ZSC Lions hemma i Schweiz. Den blågula Detroitstjärnan Lucas Raymond delar andraplatsen med Kanadas underbarn Macklin Celebrini på 11 poäng – båda har svarat för fem mål och sex assist.
Övriga kvartsfinaler på torsdagen: Finland–Tjeckien (kl 16.20 i Zürich), Kanada–USA (kl 16.20 i Fribourg), Lettland–Norge (kl 20.20 i Fribourg). Så fortsätter VM: På lördag spelas semifinaler och på söndag medaljmatcher – alla matcher i Zürich. Det bäst rankade semifinallaget ställs mot det sämst rankade semifinallaget. Det näst bästa laget ställs mot det tredje bäst rankade laget
