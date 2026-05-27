Tre kvinnor hittade döda i Puerto Vallarta - polisen utreder möjlig seriemördare

Tre kvinnor har hittats döda i turistorten Puerto Vallarta under liknande omständigheter. Polisen utreder om en seriemördare ligger bakom dåden. Ett av offren misstänks vara den 22-åriga Elizabeth Martinez som varit försvunnen sedan april.

För drygt två veckor sedan, den 10 maj, började kropparna dyka upp i turiststaden Puerto Vallarta på den mexikanska västkusten. En kvinna hittades vid det kända landmärket Rancho El Piruli i området Chimborazo.

Fem dagar senare hittades en annan kvinna vid en rastplats längs kustvägen mot närliggande Mismaloya. Den tredje döda kroppen hittades i Puerto Vallartas norra utkanter den 21 maj. Samtliga kvinnor hade flera tatueringar och hittades under liknande omständigheter - delvis avklädda. Ingen av dem har identifierats officiellt.

De bedöms vara mellan 30 och 35 år, men det finns också misstankar om att det senast hittade offret är 22-åriga Elizabeth Martinez. Martinez anmäldes saknad i slutet av april och i efterlysningen beskrivs flera tatueringar som matchar offrets, skriver . Bland annat ska hon ha haft en bild av en kvinna med horn och en hand över munnen, en dödskalletatuering samt ett kvinnonamn intatuerat på sin högra underarm.

Polisen utreder nu om de kan ha att göra med en seriemördare, även om de understryker att utredningarna är i ett tidigt skede och att man inte slagit fast något ännu. Puerto Vallarta har länge varit känt som ett relativt lugnt turistparadis, men i februari drabbades staden av ett stort våldsutbrott när kartellen CJNG hämnades deras ledare El Menchos död i en militäroperation. Tiotals människor dödades i delstaten Jalisco. I Puerto Vallarta sattes flera bussar i brand och butiker plundrades.

Elizabeth Martínez misstänks vara ett av offren. De tre kvinnornas kroppar uppvisar inga tydliga tecken på skottskador eller knivhugg, vilket gör att polisen överväger möjligheten att de kan ha blivit strypta eller förgiftade. Obduktioner pågår för att fastställa dödsorsak och eventuella spår av droger eller alkohol. Samtidigt har myndigheterna uppmanat allmänheten att komma in med tips, och en särskild utredningsgrupp har tillsatts för att koordinera arbetet mellan lokal polis och åklagarmyndigheten.

Stämningen i Puerto Vallarta är spänd, och många turister har uttryckt oro över säkerheten. Hotell och restauranger rapporterar minskade bokningar, och stadens borgmästare har hållit presskonferenser för att lugna allmänheten och betona att staden är säker. Men bakom kulisserna pågår ett intensivt polisarbete för att finna svar på vad som egentligen har hänt. Under de senaste åren har Jalisco varit skådeplats för en blodig maktkamp mellan olika karteller, och Puerto Vallarta har inte varit förskonat från våldet.

Trots att staden traditionellt ansetts som en fristad för turister, visar den senaste tidens händelser att även här kan brottsligheten få fäste. Polisen utesluter inte att de tre morden kan vara kopplade till organiserad brottslighet, men man håller alla möjligheter öppna tills DNA-analyser och andra tekniska bevis har granskats. Anhöriga till försvunna kvinnor i området har börjat organisera sig och kräver svar från myndigheterna.

Flera av dem har rest till Puerto Vallarta för att själva leta efter sina nära och kära, samtidigt som de uppmanar polisen att prioritera fallet. Den lokala tidningen Milenio rapporterar att antalet anmälningar om försvunna kvinnor i regionen ökat med 30 procent det senaste året, vilket ytterligare spär på oron. Utredningen fortsätter och nya fynd kan komma att ändra bilden av vad som har inträffat





