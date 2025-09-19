Tre mot tre-regeln debuterade i Hockeyallsvenskan: Björklöven tog hem segern efter straffar

Den nya tre mot tre-regeln introducerades under hockeyallsvenska premiären, med Björklöven som tog hem segern mot Mora efter straffar. Utvisningar för att tappa pucken ur anfallszonen under förlängningen blev avgörande.

Under den hockeyallsvenska premiärkvällen fick vi uppleva en spännande förändring när den nya tre mot tre -regeln testades för första gången i matchen mellan Björklöven och Mora . Björklöven åkte på en utvisning i förlängning en, med bara en minut kvar av matchen, vilket satte dem i en prekär situation under det intensiva tre mot tre -spelet. Utvisningen kom efter att Björklöven för andra gången under förlängning en tappat pucken ur anfallszonen, vilket enligt de nya reglerna skulle straffas.

Mora, med numerärt överläge, skapade flera farliga målchanser, men Björklöven visade prov på imponerande försvarsspel och lyckades hålla emot, vilket ledde till straffar. I straffläggningen drog Umeå-laget det längsta strået, med Liam Dower Nilsson som elegant avslutade med en snygg straff, vilket säkrade segern för Björklöven.\Moratränaren Oscar Dahlgren kommenterade den nya regeln med blandade känslor. Han noterade att även om hans lag i detta fall inte fick full utdelning för sitt numerära överläge, så ser han positivt på att regeln uppmuntrar till mer offensivt spel och förhindrar defensiv taktik där lag bara försöker spela ut pucken för att starta om anfallet. Dahlgren betonade att det var för tidigt att dra definitiva slutsatser om hur regeln kommer att påverka matcherna i längden, men han framhöll att han uppskattade tanken bakom regeln. Den nya regeln innebär att under förlängningar i grundserien är det inte längre tillåtet att spela ut pucken ur anfallszonen. Om detta sker, stoppas spelet och återupptas i det felande lagets försvarszon. Dessutom får det felande laget inte byta spelare, medan det andra laget får välja på vilken sida spelet ska startas om. Om samma lag upprepar detta beteende, utdöms ett lagstraff för ”delay of game”. Syftet med regeln är att främja en mer anfallsglad ishockey och förhindra att lag drar sig tillbaka för att ”börja om” spelet. Det finns dock undantag, till exempel om det är uppenbart oavsiktligt, som vid ett skott som missar målet och går ut ur zonen, eller om en försvarande spelare tacklar en anfallare så att denne tappar pucken. Däremot räknas felpassningar eller misslyckade dribblingar inte som undantag. Denna förändring förväntas öka intensiteten och spänningen i hockeymatcherna.\Införandet av tre mot tre-regeln är ett steg i riktningen att göra ishockeyn mer underhållande och dynamisk. Genom att begränsa möjligheten att spela ut pucken och starta om anfallet, uppmuntras lagen att ta mer risker och attackera mer frekvent. Det är en balansgång mellan offensivt och defensivt spel, och det återstår att se hur lagen anpassar sig till denna nya spelstil under säsongen. Matcherna kommer sannolikt att bli mer oförutsägbara och fyllda av chanser, vilket kan locka en bredare publik. Det är viktigt att notera att SVT Nyheter strävar efter att vara sakliga och opartiska i sin rapportering. De publicerar endast information som är sann och relevant. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att verifiera alla fakta, och i dessa fall är det viktigt att tydligt ange vad som är känt och vad som inte är det. Denna händelse visar hur hockeyallsvenskan kontinuerligt utvecklas och anpassas för att erbjuda spännande och engagerande matcher för fansen. De nya reglerna kommer definitivt att påverka matchernas taktik och speldynamik





