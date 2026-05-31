Tre personbilar och en lastbil kolliderat i Norra länken i Stockholm

En kraftig olycka har inträffat i Norra länken i Stockholm. En brand har också brutit ut i ett flerfamiljshus i Rumänien efter att en rysk drönare kraschat. Det finns också rapporter om en villabrand i Hjo kommun och en explosion på en fritidsbåt i Torslanda på Hisingen. En ny lag införs också för utvisningsdömda personer.

Tre personbilar och en lastbil har kolliderat i Norra länken i Stockholm . Olycka n inträffade vid 17.45-tiden och orsakar långa köer. Två körfält är avstängda i riktning Uppsala för trafik som kommer från Essingeleden.

Det finns i nuläget ingen prognos för när körfälten kan öppnas igen. Trafikanter uppmanas om möjligt att ta andra vägar. En brand bröt ut i ett flerfamiljshus i rumänska Galati när en drönare kraschade i fredags. Analyser bekräftar att det var en rysk drönare som slog ned i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati.

En 14-årig pojke och en 53-årig kvinna fördes till sjukhus i fredags till följd av att stridsdrönaren kraschade in i lägenhetskomplexet i Galati, nära gränsen till Ukraina. Rysslands ambassad i Rumänien och president Vladimir Putin har försökt att slå ifrån sig ansvaret. Men enligt Nicusor Dan överensstämmer bland annat beteckningar på vrakdelarna och funna komponenter med rysktillverkade drönare av typ Geran-2. Ryssland är “ensamt ansvarigt”, enligt honom.

Ryska drönare har tidigare kraschat i Rumänien, men utan att träffa bostadshus. Ronald LaPread, som spelade bas i den amerikanska soulgruppen The Commodores, är död. Det uppger hans dotter i ett uttalande på sociala medier, enligt Radio New Zealand. LaPread medverkade på klassiska hits som Brick House och Three Times a Lady tillsammans med bland andra Lionel Richie.

Han blev 75 år gammal. En person är kritiskt skadad efter en villabrand i Hjo kommun, uppger polisen för Skaraborgs Allehanda. Räddningstjänsten larmades till huset vid 15.30-tiden på söndagen efter uppgifter om kraftig rökutveckling. Sju enheter samt en ambulans och en ambulanshelikopter skickades till platsen.

Den skadade personen hittades av rökdykare. Enligt polisen finns det i nuläget inga misstankar om brott i samband med händelsen. – Men vi får se vad som händer. Patrullen är fortfarande kvar på platsen och arbetar, säger Tony Uvebrant Olsson, vakthavande befäl vid polisen, till tidningen.

En man är skadad efter en explosion på en fritidsbåt i Torslanda på Hisingen, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg. – Man tror att det är ångor från bensin som antänt, säger räddningstjänstens ledningsoperatör. Explosionen ägde rum i en småbåtshamn, men det är endast en båt som drabbats. Den skadade mannen har förts till sjukhus med ambulans, men hans skadeläge är oklart.

Larmet om olyckan kom 16.15 på söndagen. Nu införs tuffare regler för utvisningsdömda. På måndagen träder en ny lag i kraft. Lagen innebär stramare regler för utländska medborgare som har dömts till utvisning på grund av brott eller som av Säpo bedömts utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet.

Det är vanligt att dessa personer ändå blir kvar i Sverige på grund av verkställighetshinder, till exempel att de anses riskera förföljelse i hemlandet. Fram till nu har personerna ofta fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vilket ger tillträde till arbetsmarknad och välfärd och rätt att resa fritt inom EU. Expressen har exempelvis berättat om en man som dömts till utvisning efter en våldtäkt men som blivit kvar i sex år och kunde ställa upp i kyrkovalet 2025.

Med den nya lagen ska verkställigheten i stället som huvudregel skjutas upp. Utlänningen får anmälningsplikt och förbjuds att lämna ett visst område. Rätten att arbeta och tillgång till välfärdsförmåner begränsas. Sveriges första DO, Diskrimineringsombudsman, har avlidit.

Juristen Peter Nobel blev 94 år. Peter Nobel föddes 1931 som barnbarnsbarn till Alfred Nobels bror Ludvig Nobel. Han studerade till jurist och arbetade först som försvars- och familjerättsadvokat. Senare kom han att engagera sig alltmer för invandrings- och asylärenden.

På Amnestys uppdrag utredde han i Israel och Syrien anklagelser om tortyr under oktoberkriget 1971. 1986 blev han Sveriges första Diskrimineringsombudsman. Frågan var helt ny och det gällde att belysa det allvarliga och rättsstridiga i att människor for illa till följd av sin hudfärg, sitt utseende eller ursprung, har han berättat för TT. Han blev senare generalsekreterare i svenska Röda Korset och fortsatte med internationellt arbete inom FN och EU





