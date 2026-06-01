Tre personer skadade i knivattack i Kungsälv - son misstänkt för försök till mord

En son misstänks ha attackerat sina föräldrar med en kniv i Kungsälv. Båda föräldrarna skadades allvarligt och en minderårig bevittnade våldet. Gärningsmannen gripits och misstänks för försök till mord och barnfridsbrott.

På söndagskvällen i Kungsälv s kommun inkom ett larm till polisen om ett våldsamt incident där två personer attackerats i en bostad. Enligt polisens initiala utsago var det en man och en kvinna, båda i åldrarna 40 till 45 år, som skadades.

Skadeläget beskrivs som allvarligt, och offren har tillfrisknat efter att ha blivit attackerade med ett tillhygge som orsakat stick- och skärskador. Enligt uppgifter till TV4 kan det handla om en son som beväpnad med kniv attackerade sina föräldrar, information som polisen inte kan bekräfta utöver att parterna är nära förknippade. Attacken skedde på plats och efter händelsen lämnade gärningsmannen området men kunde gripas i anslutning till brottsplatsen utan större dramat.

Mannen är misstänkt för två fall av försök till mord samt för barnfridsbrott då en minderårig bevittnat händelsen. Grannar larmade polisen som utsände både polis och räddningstal under söndagsaftonen. På måndagen fortsatte polisens arbete med att samla in ytterligare information och bearbeta bevis





