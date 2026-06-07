Tre stickvagnsskador i Karlskoga, terrorattack i Israel och prinsessa Mette-Marit allvarligt sjuk

Polisen undersöker tre skadade män i Karlskoga efter ett stickvapenangrip. Samtidigt inträffade en dödlig skottlossning i Israel som klassas som terror. I Norge be kyrkor för kronprinsessan Mette-Marit som lider av lungfibros och behöver lungtransplantation. Aftonbladet tipsar om sin nyhetstjänst och varningar för säkerhet vid nyhetshändelser.

En serie av orelaterade händelser har inträffat över hela världen, enligt rapporter. I Sverige har tre män i Karlskoga skadats med ett stickvapen. Polisen har spärr at av området och genomfört undersökningar samt förhör.

En bit längre norrut, i Örnsköldsvik, pågår diskussioner om trafiksäkerhet kring E4, som en polis sprekesperson påpekar inte är en höghastighetsväg. Polis, räddningstjänst och ambulans har varit på plats. Prioriterad händelse är också skottlossningen i Israel där en person misstänks dödad och minst fem skadades. Polisen utreder det som en terrorattack och en misstänkt gärningsman har skjutits under insatsen.

IDF söker ytterligare misstänkta tillsammans med polisen. Inrikespolitiskt har det norska kungahusets prinsessa Mette-Marit blivit allvarligt sjuk i lungfibros. Hon står nu på väntlista för lungtransplantation och kyrkor över hela Norge har uppmanats att be för henne. Oslos domkyrka, som är kungahusets kyrka, höll en särskild bön under söndagens högmässa.

Prästen Valborg Orset Stene ber också för prinsessans närstående och menar att situationen kan ge hopp för andra i liknande situationer. Även Aftonbladets egen tjänst Tipsa! framhålls, där läsare kan skicka in tips, bilder och video med garanterat källskydd. Tjänsten erbjuder lokala push-notiser och efterlysningar. Redaktionen läser alla tips och betalar för publicerade nyheter.

Detectivtjänster som platstjänsten gör det möjligt att få lokala nyhetsnotiser. Varningar ges för att man inte ska utsätta sig själv eller andra för risker vid händelser och att man ska respektera den personliga integriteten. Nyhetsbilder som skickas in kan publiceras direkt





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