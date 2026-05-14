Tre unga kvinnor hittades i havet vid Brighton Beach

En kvinna ringde sin kusin och berättade att kropparna av de tre unga kvinnorna som hittades i Brighton är hennes kusiner. Polisen har ännu inte kunnat fastställa hur kvinnorna dog, men kustbevakningen tror att kvinnorna vadade ut från stranden och sedan drunknade efter att ha hamnat i svårigheter i vattnet.

Räddningstjänsten fick på onsdagen in larmsamtal om att en person setts i vattnet vid en strand i Brighton, Det var "de mest förödande nyheterna" som staden hade fått "på mycket länge", enligt kommunfullmäktiges ordförande Bella Sankey.

Dödsfallen inträffade i samband med ett evenemang på stranden som marknadsfördes som tv-profilen David Attenboroughs 100-årsfest. Stranden ska ha varit "full" med personer under evenemanget. Det har nu framkommit att de tre unga kvinnorna som dog, som tros ha varit från London, var släkt med varandra. Min mamma ringde mig just för att berätta att kropparna av de tre kvinnorna som hittades i Brighton är mina kusiner.

Och jag är i fullständig chock - alla tre tjejerna borta på en gång. Polisen har ännu inte kunnat fastställa hur kvinnorna dog. Men kustbevakningen tror att kvinnorna vadade ut från stranden och sedan drunknade efter att ha hamnat i svårigheter i vattnet. Kustlinjen utanför Brighton Beach sluttar brant och många inser inte faran.

Man behöver inte gå långt ut alls innan det blir ett stort stup och man går från knähögt vatten till brösthögt vatten, säger en källa inom kustbevakningen. Polizef Adam Hays sade att man undersökte "ett antal hypoteser" kring kvinnornas död. Detta är en fullständigt hjärtskärande tragedi, och mina tankar går till de anhöriga till dessa tre unga kvinnor efter deras förödande förlust, säger Hays. En källa inom kustbevakningen uppgav att kvinnorna var i sena tonåren eller början av 20-årsåldern.

Flera personer som befann sig på platsen trodde att kvinnorna "hade tagit ett nattdopp" som slutade i tragedi, men enligt polisen var kvinnorna "fullt påklädda" när de hittades i vattnet.





