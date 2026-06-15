Trelleborg: en stark dragkraft för kockar och matentusiaster

Trelleborg är en stark dragkraft för kockar och matentusiaster att etablera sig i området. Jorden och klimatet gör det möjligt att odla grönsaker, bär, örter och blommor för högklassig matlagning året om.

Trelleborg är en stark dragkraft för kockar och matentusiaster att etablera sig i området. Jorden och klimatet gör det möjligt att odla grönsaker, bär, örter och blommor för högklassig matlagning året om.

Några som arbetar med ett starkt lokalt matfokus är Joanna och Mick Daly på Smygehuk Lighthouse och Anna Biärsjö på Hallongården. Paret Daly förlänger säsongen genom att erbjuda weekendpaket i härlig miljö året om. Dessutom har de öppnat en ny restaurang, Red Sails. Joanna Daly är utbildad sommelier och uppskattar närheten till mängden dryckesproducenter i området.

Hon har specialiserat sig på att ta hand om det som naturen självmant bjuder på - även kallat foraging. Bland goda vilda växter nämner Joanna Daly fläder, ramslök, nässlor, kantareller och svart trumpetsvamp, och kanske lite överraskande: parkslide! - Nästan alla hatar ju den, men hemligheten är: bara ät upp den! Den smakar som rabarber, skörda den när den är runt 30-50 centimeter, tvätta och hacka ner i en paj.

Väldigt få skulle märka skillnaden mot rabarber. Det viktiga är bara att slänga alla bitar som blir över i brännbart och inte i komposten. Anna Biärsjö på Hallongården driver gården med fokus på hallon och erbjuder självplockning av hallon, blommor och pumpor, butik, café, ljusstöpning och våffelbuffé - öppet året runt. Augusti ut har de självplockning av hallon och andra bär, dahlior och zinnior.

Sedan är det pumporna som knackar på dörren närmst, och efter det kommer våffelbuffén och ljusstöpningen. I början på februari öppnar de upp igen efter julvilan med våffelbuffén, och sedan är det sparrisen och självplock av tulpaner som är först ut framåt april





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