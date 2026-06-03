Trion - En dramatisk skildring av förflutet och nutid i ny tv-serie

Recension av den nya tv-serien Trion, inspirerad av Johanna Hedmans roman, där Hugo och hans dotter Frances navigerar kärlek, familjekonflikter och klassklyftor mellan Stockholm och New York.

Den nya tv-serien baserad på Johanna Hedman s debutroman Trion visar hur vardagsläckor och drömmar kan få en glansande men osäker lyster när de belyses av rätt ljus.

Serien, bestående av sex avsnitt à tretti minuter, blandar skarpa visuella bilder med en dialog som ofta känns både rå och ofullkomlig. Den ger tittaren möjlighet att följa den komplexa relationen mellan Hugo, en medelålders litteraturprofessor som lever med en permanent rynka av sorg, och hans nyfunna dotter Frances, som anländer till New York för att söka svar om sin avlidne far August och den förlorade ungdomens brus.

Genom återblickar till Stockholm och nutida scener på Manhattan, blandas pianomusik och regn till en melankolisk men ändå ljusströmande atmosfär som speglar både det förflutna och nuet. Regissören, vars signatur är en nästan isbergliknande stil där mycket göms under ytan, låter scenen skifta snabbt mellan de olika tidslinjerna. Det skapar en spänning där varje korta dialogutbyte måste bära tungt med sig hela bakgrunden.

Kanske är detta den största svagheten i serien - den ibland kackiga dialogen som får vissa scener att kännas overkliga - men den ger också utrymme för stora känslomässiga uttryck. Gusten Sandman, som spelar August, levereras med en kostym som både exponerar och döljer hans inre kamp, vilket ger en visuell lust utan att gå på djupet.

I kontrast till de akademiska idealen framträder Hugo som en mer jordnära figur när han återvänder till sin hemstad Lund, där hans mor och tidigare bekanta tvingar fram en bisarr och ibland hysterisk dynamik. Denna familjära konflikt förstärker klass- och generationsklyftorna som ligger i berättelsens kärna. Trots de stundtals klichéartade elementen, såsom den romantiska spänningen mellan huvudpersonerna, lyckas Trion leverera en unik blandning av innerlighet och överdriven dramatik.

Serien lockar särskilt en publik som söker både estetisk skönhet och en viss fläck av ren sårbarhet. Den kan liknas vid en sommarlek - vacker i sin oskuld men samtidigt lite torftig i sin simpla framtoning. Dessutom erbjuder den karaktärerna - spelade av Seth Manteus, Rebecka Harper, Felix Sandman, August Wittgenstein och Nina Zanjani - en möjlighet att utforska nya nyanser av identitet och sexualitet, vilket ger serien en modern, metrosexuell ton.

Sammanfattningsvis är Trion en visuell och emotionell provokation som både underhåller och får tittaren att reflektera över det förflutnas förtrollning och nuets grus





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Tv-Serie Recension Johanna Hedman Klasskonflikt Metrosexuell

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