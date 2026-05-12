Trippelmordet i Uppsala: 21-årig man döms till livstids fängelse

En 21-årig man har dömts till livstids fängelse för att ha mördat två tonårspojkar och en ung man i Uppsala förra våren. Mannen har också dömts för mordförsök på två män i Eslöv och för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott.

Polisavspärrningar i närheten av mordplatsen på frisersalongen vid Vaksala torg i Uppsala, dagen efter skjutningen den 29 april 2025. Bild: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT Mannen rusade in på en frisersalong och sköt ihjäl två tonårspojkar och en ung man.

Nu döms den 21-årige skytten till livstids fängelse för trippelmordet i Uppsala förra våren. Vid 17-tiden den 29 april förra året larmades polis om skottlossning nära Vaksala torg i Uppsala. Inne i en frisersalong hittades tre personer – två tonårspojkar, 15 och 16 år gamla och en 20-årig man – ihjälskjutna. Händelsen har beskrivits som en ren avrättning.

Offren hittades hopträngda i ett hörn, skjutna i huvudet. Ytterligare två personer blev beskjutna utanför salongen, men överlevde. Enligt uppgifter till flera medier kom den tilltänkta måltavlan för dådet undan oskadd. Åklagaren har inte kunnat fastslå om någon av de som sköts var faktisk måltavla.

Anhöriga till 16-åringen, som inte hade några kriminella kopplingar, har i intervjuer berättat att han var på plats i salongen för att klippa sig och göra sig fin inför valborg dagen efter. Den 21-årige man som nu döms har enligt åklagaren tagit på sig morduppdraget mot betalning. Någon beställare har inte kunnat åtalas.

Polisen har bland annat hittat en lapp som 21-åringen skrivit, där han ”lovar att göra mitt bästa som en klivare” och ”köra över alla” för att skaffa en miljon kronor innan den 16 juni 2025. Mannen har själv nekat till att det skulle röra sig om mord han skrev om. 21-åringen döms även för mordförsök på två män i Eslöv, som skottskadades svårt två veckor före trippelmordet.

"De brott som han döms för är synnerligen brutala och har lett till döden för tre unga personer. Brotten har påverkat ett stort antal människors liv, inte minst de anhöriga till de dödade. Någon annan påföljd än fängelse på livstid är inte aktuell för 21-åringen", säger Daniel Gustavsson, rådman och rättens ordförande, enligt ett pressmeddelande. Mannen ska även betala skadestånd på drygt 3,4 miljoner kronor till de anhöriga och övriga brottsoffer.

En 18-årig man, vid händelsen 17 år gammal, döms även för medhjälp till morden i Uppsala, till fängelse i drygt sju år. En 26-åring döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott, till fängelse i fyra år och tio månader





