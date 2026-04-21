Truls Möregårdh bemöter uppgifter om sprickor i landslaget, samtidigt som vi sammanfattar aktuella händelser inom sport, näringsliv, kultur och astronomi.

Bordtennisstjärnan Truls Möregårdh slår nu tillbaka mot de rykten som cirkulerat kring det svenska herrlandslaget i bordtennis. Under den senaste tiden har det rapporterats om en påstådd spricka i truppen, en konflikt som sägs ha varit en bidragande orsak till att förbundskaptenen Marcus Sjöberg valt att säga upp sig med kort varsel inför det stundande lag-VM. Enligt medierapporteringen ska konflikten ha uppstått mellan Möregårdh och övriga lagkamrater, där specifika detaljer om Möregårdhs boendekrav under förlägret i Malmö lyfts fram som en grogrund för osämja. Möregårdh bemöter nu dessa uppgifter med stor förvåning och tydliggör att informationen är felaktig. Han förklarar att han bor i Malmö, vilket gör det naturligt att han vistas i sin egen lägenhet under förlägret, och att detta knappast kan tolkas som ett märkligt eller kontroversiellt krav. Stjärnan understryker att stämningen i laget är god och att han känner sig frågande inför den bild av en söndrande grupp som målats upp i offentligheten.

I en helt annan del av näringslivet och sportens värld ser vi stora förändringar. Flygbolaget Lufthansa meddelar att de tvingas ställa in cirka 20 000 flygningar i oktober, främst på grund av de kraftigt stigande bränslepriserna som tvingar bolaget till drastiska besparingar. Samtidigt presterar idrottare på toppnivå, där brottaren Hugo Baff nyligen säkrade en meriterande bronsmedalj i 77-kilosklassen efter en dramatisk match mot motståndare från Moldavien. Inom affärsvärlden noteras att Apple under Tim Cooks ledning har levererat historiska vinstsiffror. När Cook snart lämnar vd-posten för att bli styrelseordförande summeras en vinst på över 9 800 miljarder kronor under hans 15-åriga ämbetsperiod. Denna ekonomiska framgång har varit en formidabel resa för aktieägare som tidigt investerade i bolaget, vars värde har mångdubblats sedan 2011.

Kulturlivet blomstrar också trots de utmanande tiderna. Den svenska regissören Niki Lindroth von Bahr har nått en prestigefylld milstolpe då hennes animerade kortfilm The end har valts ut till filmfestivalen i Cannes. Filmen, som tagit tre år att producera i tre olika länder, tävlar om den eftertraktade Guldpalmen. Samtidigt fortsätter Truls Möregårdh att skriva idrottshistoria på hemmaplan genom att säkra sin hundrade raka seger i pingisligan, en bedrift som saknar motstycke i svensk bordtennis. I andra nyhetsnotiser återkallar Lantmännen vegetariska nuggets från Max och Gogreen på grund av misstänkt plastförekomst, medan astronomi-entusiaster kan se fram emot ett skådespel på natthimlen. Meteorregnet Lyriderna når sin kulmen under natten till den 22 april, och med goda väderförhållanden utlovade av SMHI väntas uppemot tjugo stjärnfall per timme, vilket ger en hoppfull avslutning på en händelserik nyhetsperiod.





