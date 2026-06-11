Trump avbryter militära anfall mot Iran efter diplomatiska framsteg

USA:s president Donald Trump meddelar att planerade attacker mot Iran ställs in efter att samtal på högsta nivå lett till ett potentiellt avtal.

USA :s president Donald Trump har i ett oväntat och dramatiskt meddelande på den sociala plattformen Truth Social förkunnat att landet inte kommer att genomföra planerade militära anfall mot Iran under natten till fredag.

Detta kommer som en stor överraskning för många, då Trump tidigare under samma dag hade uttalat sig i mycket aggressiva termer och hotat med att slå till med extrem kraft mot den iranska regimen. Situationen har varit extremt spänd under de senaste dygnen, där USA redan har genomfört anfall mot iranska mål under två påföljande nätter.

Trump hade tidigare antytt att en tredje natt av intensiva bombningar var nära förestående, och han hade till och med hävdat att USA hade för avsikt att ta kontroll över Irans strategiska oljeinfrastruktur för att sätta maximal press på landets ledarskap. Den plötsliga vändningen mot en mer diplomatisk väg motiveras av Trump med att samtalen med Iran nu har nått den högsta nivån inom det iranska ledarskapet.

Enligt presidentens egna ord har dessa diskussioner godkänts, vilket har lett till att han i egenskap av USA:s president har fattat beslutet att ställa in de schemalagda attackerna och bombningarna. Under en efterföljande presskonferens i Vita huset fördjupade Trump bilden av situationen och hävdade att ett omfattande avtal med Iran i stort sett är färdigförhandlat och redo att undertecknas.

Han nämnde tidigare i veckan att Schweiz skulle kunna vara en lämplig och neutral plats för ett undertecknande, men han preciserade att ett eventuellt möte i närtid skulle ske utan hans egen personliga närvaro. Istället planerar han att skicka vicepresident JD Vance för att representera USA i dessa avgörande slutskeden av förhandlingarna. I Iran har nyheterna mottagits med en blandning av triumf och djup skepticism.

Den statsstyrda nyhetsbyrån Fars rapporterar att det är USA som i slutändan har gett vika och godkänt det förslag som Iran lade fram för två veckor sedan. Enligt Fars var detta ett förslag som Trump initialt hade velat göra omfattande ändringar i, men att Iran kategoriskt vägrade att ens överväga dessa justeringar.

Det var genom medling från Qatar som USA enligt rapporterna till slut gick med på att återgå till Irans ursprungliga villkor, vilket nu anses öka sannolikheten för att Teheran faktiskt skriver under avtalet. Samtidigt är tonläget i andra iranska medier betydligt mer kritiskt. Den statliga nyhetsbyrån Tasnim har beskrivit Trumps inlägg som 'Trumps reträtt' och varnat för att ta några uppgifter om ett avtal på allvar förrän den iranska regeringen officiellt har bekräftat detta.

Tasnim påpekar att Trump under de senaste två månaderna vid upprepade tillfällen, totalt 38 gånger, har hävdat att ett avtal är nära förestående, vilket gör att man ser nuvarande uttalanden med stor misstro. En ytterligare komplikation i den diplomatiska ekvationen är relationen till Israel och övriga länder i Persiska viken. Trump hävdar bestämt att en lång rad av dessa länder har godkänt de slutgiltiga formuleringarna i det föreslagna avtalet, och han inkluderade specifikt Israel i denna grupp.

Under sin pressträff uttalade han även att han avser att hålla samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att koordinera insatserna. Denna bild motsades dock snabbt av israeliska källor. Enligt den israeliska kanalen Keshet 12 uppger källor nära den israeliska regeringen att 'Jerusalem har inte meddelats att det finns en avtalad överenskommelse mellan USA och Iran'.

Denna diskrepans mellan Trumps offentliga uttalanden och den faktiska kommunikationen med Israel skapar en osäkerhet kring huruvida avtalet faktiskt är så robust och brett förankrat som den amerikanske presidenten vill få det att framstå. Den globala marknaden, och särskilt oljepriserna, följer utvecklingen med spänning då stabiliteten i regionen är direkt kopplad till huruvida denna vapenvila kan omvandlas till ett varaktigt fredsavtal





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