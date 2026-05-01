Trump avskaffar tullarna på skotsk whisky – samtidigt växer AI och banksektorn förändras

President Donald Trump avskaffar importtullarna på skotsk whisky som en hedersgest mot det brittiska kungaparet. Samtidigt visar OpenAI:s vd Sam Altman en ovanlig ledarstil med daglig direktkommunikation, medan den amerikanska ekonomin växer med två procent under det första kvartalet. Banksektorn står inför ett djupgående skifte och Google Cloud visar stark tillväxt tack vare AI-satsningar.

President Donald Trump har beslutat att avskaffa importtullarna på skotsk whisky som en hedersgest mot det brittiska kungaparet, som just avslutat ett besök i USA.

På sin sociala medieplattform Truth Social meddelade Trump på torsdagskvällen svensk tid att kungaparet lämnat Vita huset och att han som en hyllning kommer att ta bort tullarna och restriktionerna för skotsk whisky. Detta beslut väcker frågor om hur långtgående Trumps handlingskraft kan vara när det gäller handelspolitik, särskilt i en tid då internationella relationer ofta är ansträngda. Samtidigt fortsätter debatten om hur sådana beslut kan påverka både den amerikanska ekonomin och de globala handelsrelationerna.

Sam Altman, vd för OpenAI, har utvecklat en ovanlig ledarstil där direktkommunikation är en central del. Han skickar dagligen hundratals meddelanden till anställda via sms och interna chattverktyg för att hålla koll på utvecklingen inom AI-racet. Denna ledarstil har väckt både beundran och kritik, där vissa ser det som en effektiv metod för att hålla organisationen agil, medan andra ifrågasätter om det kan leda till överbelastning eller brist på djupgående diskussioner.

Altmans nära engagemang i kommunikationen speglar hur viktigt han anser det att vara att vara närvarande och tillgänglig i en bransch som utvecklas i snabb takt. Den amerikanska ekonomin visade tecken på tillväxt under det första kvartalet i år, med en årstakt på två procent, enligt siffror från Bureau of Economic Analysis. Denna tillväxt drivs till stor del av efterfrågan på datacenter, men samtidigt drar hushållen in på konsumtionen, vilket kan vara ett tecken på ekonomisk osäkerhet.

Banksektorn står inför ett djupgående skifte, där AI och digitalisering förändrar grundläggande verksamhetsområden, enligt Gunnar Wijkmark, ansvarig för affärsområdet bank på Accenture i Sverige. I en intervju med Realtid diskuterade han hur AI påverkar flera av bankernas viktigaste utvecklingsområden och hur branschen måste anpassa sig för att hålla jämna steg med teknologiska framsteg. Försvarsminister Pete Hegseth mötte hård kritik från amerikanska lagstiftare under en utfrågning i House Armed Services Committee, där kostnaderna för USA:s krig i Iran var i fokus.

Kritiken kom från båda partierna och visar på den politiska splittringen kring utlandsengagemanget. Samtidigt visade Google Cloud stark tillväxt under det första kvartalet, med en intäktsökning på 63 procent till 20 miljarder dollar, vilket mer än dubblade tillväxttakten mot föregående kvartal. Detta indikerar att bolagets AI-satsningar börjar ge konkreta resultat, medan konkurrenter som Meta fick mindre positivt mottagande från investerarna





