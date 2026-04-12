Trump beordrar blockad av Hormuzsundet efter misslyckade fredssamtal med Iran – Synagoga i Teheran bombad

USA:s flotta blockerar Hormuzsundet efter kollapsade fredssamtal. En synagoga i Teheran bombades i en israelisk attack, samtidigt som spänningarna mellan Iran och Israel ökar. Zelenskyj rapporterar om nedskjutning av iranska drönare i Mellanöstern och raketattacker mot Israel från Libanon.

USA :s flotta, under instruktion från Donald Trump, kommer omedelbart att blockera alla fartyg som försöker passera Hormuzsundet , vilket är en direkt reaktion på sammanbrottet av fredssamtal med Iran . Trump har beordrat flottan att söka igenom och förbjuda fartyg i internationellt vatten som har betalat vägtullar till Iran , och betonar att ingen som betalar en olaglig tull kommer att få säker passage.

Han varnar också att sundet kommer att rensas från minor och att Iran kommer att bombas till helvetet om de attackerar. Detta uttalande kommer efter att fredssamtalen mellan USA och Iran i Pakistan kollapsat. Flera oljefartyg vände om i Hormuzsundet efter nyheten om misslyckandet i fredsförhandlingarna. Samtidigt som spänningarna ökar, pågår fortfarande fredssamtal mellan de två nationerna i Pakistan enligt BBC. \I ett annat utvecklingsområde rapporteras det att en synagoga i Teheran bombades i en israelisk attack under tisdagen, vilket har orsakat djup bestörtning bland den judiska församlingen. Rabbinen Younes Hamami Lalehzar, från den bombade Rafi-Nia-synagogan, uttryckte sin chock och sorg över attacken. Synagogan, en av Irans största, rymmer en församling på uppskattningsvis 9 000 medlemmar. Israels militär har beklagat eventuella skador på synagogan och betonar att attacken riktades mot ett militärt mål. Denna händelse understryker de komplexa och ibland motsägelsefulla relationerna i regionen, där judar och kristna, utgör betydande minoriteter. Samtidigt som fredssamtalen pågår mellan Iran och USA håller Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett långt tv-sänt tal om kriget. I talet nämner han inte samtalen som pågår i Pakistan, istället betonar han vikten av kampen och att de strategiska målen ännu inte är uppnådda. \Förhandlingarna om Hormuzsundet har fastnat på grund av meningsskiljaktigheter om kontrollen över sundet. Enligt källor vägrar Iran att gå med på förslag om 'gemensam kontroll' och vill istället behålla full kontroll och möjligheten att tullbelägga passagen. I andra nyheter rapporterar AP att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppger att ukrainska militärer har skjutit ner iranska shahed-drönare i flera länder i Mellanöstern. Zelenskyj beskriver detta som en del av en bredare insats för att hjälpa allierade att bekämpa samma vapen som används av Ryssland i Ukraina. Dessutom hördes sirener i Israel tidigt på fredagen, inklusive i Tel Aviv och Ashdod, efter raketavfyrning från Libanon. Det finns inga initiala rapporter om skador och israeliska medier rapporterar att minst en inkommande raket har stoppats





USA och Iran långt ifrån varandra inför fredssamtal: Fokus på Hormuzsundet och vapenvilaUSA och Iran förväntas fokusera på Hormuzsundet och vapenvila vid planerade fredssamtal i Pakistan. Svåra frågor skjuts upp till framtiden enligt Mellanösternanalytiker.

Källor: Amerikanska krigsfartyg har korsat Hormuzsundet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Israel attackerar Hizbollahmål och spänningar i HormuzsundetIsrael attackerar över 200 Hizbollahmål i Libanon. Samtidigt varnade Iran en amerikansk jagare i Hormuzsundet. Fredssamtal mellan USA och Iran har inletts i Pakistan.

Spända läget i Mellanöstern: Förhandlingar om Hormuzsundet kör fast, attacker mot Israel och anklagelser mot IranSamtalen mellan USA och Iran om Hormuzsundet har avstannat. Samtidigt rapporteras om attacker mot Israel från Libanon och anklagelser mot Iran om attacker mot Kuwait. Ukrainas president Zelenskyj säger att ukrainska militärer skjutit ner iranska drönare i andra länder.

Iran har tappat kontrollen över minor i Hormuzsundet – försvårar röjning och ökar spänningarnaKällor rapporterar att Iran placerat ut minor i Hormuzsundet utan struktur, vilket försvårar röjningsarbetet och förlänger blockeringen av den viktiga oljetransportleden. USA påbörjar minröjning.

Har Iran rätt att ta ut tull vid Hormuzsundet?Hormuzsundet ställer till det i fredsförhandlingarna i Islamabad mellan USA och Iran, enligt källor till Financial Times på lördagen. Iran kräver kontroll över det strategiska sundet och vill ha rätt att ta ut tull. Så vad säger lagen?

