Trump förlänger vapenvilan med Iran efter påtryckningar och internt kaos i Teheran

Efter intensiva hot om militära attacker har Donald Trump valt att förlänga vapenvilan med Iran. Beslutet kommer efter medling från Pakistan och en djup splittring inom Irans ledarskap gällande framtida förhandlingar.

Efter en dramatisk dag av motstridiga besked har den politiska situationen mellan USA och Iran tagit en ny vändning. Det var först 449 minuter efter att Donald Trump deklarerat att vapenvilan inte skulle förlängas som tonläget förändrades fundamentalt. Presidenten, som inledningsvis hotade med nya omfattande militära attacker omedelbart när den befintliga vapenvilan löpte ut, valde i ett sent skede att backa från sitt ultimatum.

Beslutet att förlänga vapenvilan fattades efter intensiva påtryckningar från Pakistans politiska och militära ledarskap, samt i förväntan om att det djupt splittrade iranska styret ska kunna presentera ett enat förslag för framtida diplomati. Denna utveckling följer på en serie förvirrande turer där JD Vance plötsligt ställde in sin planerade resa till Islamabad för att istället delta i krismöten i Vita huset med Trump och det nationella säkerhetsrådet. Klockan tickade obevekligt mot den deadline som Trump tidigare satt upp för onsdagskvällen. Spänningen var påtaglig, särskilt med tanke på de logistiska utmaningarna och tidsskillnaden mellan Washington och Islamabad, vilket lämnade ett extremt litet manöverutrymme för diplomatiska framsteg. I en intervju med CNBC som publicerades under eftermiddagen uttryckte Trump en tydlig ovilja att sträcka ut en hand, där han explicit hotade med att bomba iranska mål om inte ett konkret avtal nåddes omgående. Dock ändrades retoriken drastiskt under tisdagskvällen när Trump via plattformen Truth Social meddelade att han beordrat militären att fortsätta blockaden men avvakta med anfall. Han motiverade beslutet med att Irans regering befinner sig i ett internt kaos, vilket gör en omedelbar lösning omöjlig utan att ge motparten tid att samla sig. Kärnan i konflikten verkar ligga i den iranska ledningens interna fragmentering. Den högste ledaren, Mojtaba Khamenei, har inte visat sig offentligt sedan krigets början och uppges vara svårt skadad, vilket skapat ett maktvakuum. Rapporter gör gällande att han förlorat ett ben och blivit vanställd i en tidigare bombattack, vilket gör hans beslutsprocess svårförutsägbar. Samtidigt pågår en intern strid inom Teheran där civila ledare, inklusive talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf och utrikesminister Abbas Araghchi, förespråkar en diplomatisk väg för att häva blockaden och rädda landet från ytterligare förstörelse. På den andra sidan står det islamiska revolutionsgardet, lett av Ahmad Vahidi, som vägrar förhandla så länge USA upprätthåller sin blockad av Hormuzsundet. Denna splittring har gjort att amerikanska och pakistanska medlare nu står inför den svåra uppgiften att vänta ut Khameneis godkännande innan några meningsfulla steg framåt kan tas. Hela situationen hänger nu på om de iranska fraktionerna kan enas innan Trumps tålamod slutgiltigt tar slut och vapenvilan återigen hotas av våldsam eskalering





