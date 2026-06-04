Trump hävdar framgång i Iran‑förhandlingar medan Teheran avfärdar påståenden

Donald Trump påstår att förhandlingarna med Iran går mycket bra och att nya genombrott kan ske under helgen, men Irans utrikesminister menar att inga betydande framsteg har gjorts och att processen är pausad. Samtidigt har en allvarlig attack på en flygplats i Kuwait ökat spänningarna, och Israel och Libanon har förlängt vapenvilan med nya säkerhetszoner.

Donald Trump har gjort tydliga uttalanden om att förhandlingarna med Iran fortskrider mycket bra och att potentiella genombrott kan inträffa redan under helgen. På en presskonferens i det ovala rummet sade han att samtalen har gått "väldigt bra" och att Iran s högsta ledare Mojtaba Khamenei är involverad i processen.

Trots Trumps optimistiska ton har den iranska utrikesministern Abbas Araghchi motsatt sig påståendet och berättat att inga betydande framsteg har uppnåtts och att den formella förhandlingsprocessen är pausad. Araghchi betonade att kommunikationskanalerna mellan länderna fortfarande är öppna men att samtalen ännu inte har lett till konkreta resultat. Samtidigt har våldet i regionen ökat.

En attack riktad mot den internationella flygplatsen i Kuwait, tydligt med iransk ansvar, resulterade i 63 skadade och märktes som den mest allvarliga incidenten sedan vapenvilan trädde i kraft den sjuttonde april. Detta är inte den första händelsen där parterna har anklagat varandra för överträdelser, men den senaste attacken har fördjupat misstänksamheten på båda sidor.

Iran har påstått att den dödliga skjutningen är en svar på tidigare israeliska operationer i regionen, medan USA har varnat för att ytterligare aggressioner kan hota den redan sköra fredsprocessen. I en parallell utveckling har Israel och Libanon kommit överens om att förlänga vapenvilan och planerar att inrätta nya säkerhetszoner i södra Libanon. Den libanesiska militären kommer att ha kontroll över dessa områden och Hizbollah, som får stöd från Iran, har förbjudits att operera inom dem.

Detta initiativ ses som ett försök att minska den iranska inblandningen i Libanon och skapa en stabilare säkerhetsmiljö längs gränsen mot Israel. Trots dessa diplomatiska ansträngningar kvarstår osäkerheten kring hur de fortsatta samtalen mellan USA och Iran kommer att utvecklas och om någon av parterna faktiskt kan leverera de förhoppningar som deras ledare har uttryckt. Den globala återkopplingen på den pågående situationen har varit blandad.

Vissa analytiker pekar på Trumps uttalanden som en politisk strategi för att stärka sin egen förhandlingsposition inför kommande val, medan andra menar att Iran med sina återhållsamma kommentarer försöker undvika att ge efter för amerikanskt tryck. Det återstår att se om de öppna kommunikationslinjerna som Araghchi nämner kan leda till en återupptagen dialog, eller om den nuvarande pausen i formella förhandlingar bara är en fas i en längre och mer komplicerad process.

Oavsett utfallet är det tydligt att regionen befinner sig i ett kritiskt skede där varje militärt eller diplomatiskt drag kan få stora konsekvenser för den bredare stabiliteten i Mellanöstern. Internationella aktörer som FN och EU följer noggrant utvecklingen och har uppmanat både USA och Iran att återuppta meningsfulla samtal för att förhindra ytterligare eskalering och skydda civila liv i de drabbade områdena





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