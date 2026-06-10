President Donald Trump påstår att en hemlig amerikansk operation har säkert transiterat över 100 miljoner fat olja genom Hormuzsundet. Medan förhandlingar om ett kärnavtals fortskrider, har USA genomfört luftattacker mot Iran och hotar med ytterligare hårda slag. Samtidigt eskaleras våldet i Libanon och regionen med rapporterade attacker från Bahrain, Kuwait och Jordanien, vilket ökar risken för en bredare konflikt.

I ett inlägg på den amerikanska sociala medieplattformen Truth Social påstår USA :s president Donald Trump att över 100 miljoner fat olja har transiterats genom den strategiskt viktiga Hormuzsundet som ett resultat av en så kallad hemlig operation.

Enligt Trump består operationen av att amerikanska krigsfartyg eskorterar kommersiella tanker genom sundet, vilket skulle säkerställa en fortsatt flöde av olja från perspektivet USA. I sitt inlägg skriver Trump att över 200 kommersiella fartyg har tryggt färdats under eskort och hävdar att denna framgång beror på att Förenta staterna kontrollerar sundet och inte Iran. Uttalandena följer på en periode av ökad spänning i regionen där Iran och USA har bytt ut attacker.

Sent på tisdagen genomförde USA luftattacker mot mål i Iran, enligt militärkommandot Centcom.attacken beskrivs som ett svar på att en amerikansk helikopter sköts ned i Hormuzsundet tidigare samma dag. Iran menar att dess civila infrastruktur skadades i angreppen. Den iranska presidenten Masoud Pezeshkian uttrycker på plattformen X att attackerna inte är ett tecken på styrka utan på desperation, enligt rapporter från nyhetsbyrån Reuters.

Under en pressträff i Vita huset understrekar president Trump att USA kommer att slå hårt mot Iran om inget fredsavtal slutligen undertecknas. Vi attackerade dem i går, vi kommer att slå till mot dem i dag igen, säger han som svar på en fråga gällande ett tidigare inlägg på Truth Social där han hotar att Iran kommer att betala priset för förseningar i förhandlingarna.

Det förekommer förhandlingar om ett avtal där Iran skulle avstå från att utveckla kärnvapen, enligt Trump, men avtalet behöver signeras. Samtidigt rapporteras att en oljetanker lastad med två miljoner fat råolja har lyft principes socialistiska vänner? Nej det är fel. Tankerns destination är Europa efter att ha passerat Hormuzsundet, vilket enligt rapporter är första gången sedan mars att en tanker lämnar sundet med Europa som mål.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) tyder på att förhandlingarna mellan USA och Iran är i ett intensivt skede och att en lösning kanske är nära. Efter en resa till Saudiarabien, Qatar och Förenade arabemiraten, där Qatar fungerar som medlare, uttalar Stenergard att hon tror parterna är relativt nära att komma överens om ett första steg. Men hon varnar för att lägen är skör. Samtidigt fortsätter våldet på andra fronter.

Israel har genomfört dödliga attacker i södra Libanon där minst tolv personer dött enligt libanesiska medier och en sjukhuskälla. Det totala antalet dödsfall i Israeliska attacker i Libonen har överskridit 3 600 sedan den 2 mars, när Israel eskalering följde efter raketangrepp från Hizbollah som var ett svar på Israels och USA:s krig mot Iran. FN:s människorättschef Volker Türk meddelar att ett team kommer att skickas till Libanon för att samla bevis för eventuella krigsförbrytelser och brott mot folkrätten.

I Mellanöstern fortsätter spänningarna att eskalera. Styren i Bahrain och Kuwait rapporterar att länderna utsatts för anfall under natten till onsdagen, medan Irans Revolutionsgard påstår att de även attackerat amerikanska mål i Jordanien. Detta anses vara ett svar på de amerikanska luftattackerna mot Iran på tisdagen. Militärkommandot Centcom har bekräftat att USA genomförde flera attacker mot Iran på order av överbefälhavaren.

Iran hotar med repressalier; Irans utrikesminister Abbas Araghchi skriver på X att de inte kommer att lämna något hot obesvarat. Situationen är volatil och meddelandena om attacker och motattacker illustrerar en eskalerande konflikt med bredare regionala konsekvenser





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hormuzsundet Donald Trump Iran USA Oljeexport Förhandlingar Kärnvapenavtal Centcom Luftattacker Region Mellanöstern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Iran har skjutit ned amerikansk helikopter – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Trump lovar svar: Iran sköt ner attackhelikopterIran har skjutit ned en amerikansk attackhelikopter som patrullerade över Hormuzsundet, uppger president Donald Trump.

Read more »

Attacker mellan USA och Iran kring HormuzsundetUSA och Iran har under natten återigen utväxlat attacker kring Hormuzsundet. De nya vågorna av anfall kommer efter påståenden om att Iran skjutit ned en amerikansk helikopter.

Read more »

Iran: Ompröva förhandlingarna med USA – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »