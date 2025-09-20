Trump höjer visumavgifter, militära attacker, jordbävning och andra nyheter

Sammanfattning av de senaste nyheterna: USA höjer visumavgifter för techarbetare, Trump beordrar attack på internationellt vatten, jordskalv i Sverige, motorcykelolycka och andra händelser.

USA :s regering planerar att kraftigt höja visumavgifterna för migranter som är verksamma inom techindustrin och som önskar arbeta i landet. Enligt en regeringskälla som citeras av Bloomberg News, föreslås en avgift på 100 000 dollar, motsvarande cirka 940 000 kronor, för H1-B-visum, vilket är avsett för högteknologiska arbetare och tekniker. Källan uppger att en stor andel av de anställda inom techindustrin i USA kommer från Indien.

\I en annan händelse rapporterades en singelolycka med en motorcykelförare i Marks kommun i Västra Götaland natten mot lördag. Föraren, som var ensam på motorcykeln, var vaken och talbar när räddningstjänsten anlände till platsen. Han fördes till sjukhus med ambulans, och skadeläget är för närvarande oklart.\President Donald Trump bekräftade på lördagsmorgonen att USA genomfört en ”dödlig attack” på internationellt vatten på hans direkta order, enligt Reuters. Trump kallade de tre männen som dödades för ”narkotikaterrorister”. Han uppmanade också till ett slut på fentanyl-försäljning, narkotika och illegala droger i USA. Händelsen är den tredje i ordningen den här månaden där USA attackerat fartyg som påstås frakta narkotika. I relaterade nyheter förnekar Ryssland att ha kränkt Estlands luftrum. Enligt det ryska försvarsdepartementet genomfördes en planerad flygning i enlighet med internationella regler och kränkte inte gränser. Rapporter om att ryska stridsflygplan av modellen Mig-31 kränkt Estlands luftrum i 12 minuter kom på fredagskvällen. Samtidigt rapporteras om ett jordskalv i norra Sverige, med en magnitud på 2,7 enligt Svenska nationella seismiska nätet, SNSN. Flera personer har rapporterat om skalvet, och en person beskrev det som att ”hela soffan skakade” och ”fönstren skallrade”. Trump uttryckte oro över Rysslands eventuella intrång i Estlands luftrum och sa att det ”kan bli stora problem” och att han skulle utreda händelsen. I andra nyheter larmades polisen till en skottlossning i Västerås, där en person skadades och fördes till sjukhus.\Mike Waltz kommer att bli president Donald Trumps FN-ambassadör, efter månader av förseningar. Detta bekräftades av den amerikanska senaten. Waltz tjänstgjorde tidigare som Trumps nationella säkerhetsrådgivare, men avskedades i maj efter att ha lagt till en journalist i en privat Signal-chatt med känsliga militära planer. Pentagon utreder händelsen. Waltz tillträder i en tid av stora förändringar för FN, som påverkas av Trumps beslut att skära ned utlandsbiståndet. I Saltsjöbaden i Nacka utanför Stockholm larmades polisen efter rapporter om en hög smäll, som visade sig troligen ha orsakats av en smällare.\Elon Musk har delat den ungerske premiärministern Viktor Orbáns inlägg på X, plattformen som Musk äger, i det pågående ordkriget mellan Orbán och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Orbán hävdar i inlägget att Sverige håller på att ge vika för kriminalitet kopplad till migration. Dessutom har det rapporterats att Donald Trump under en golfrunda erkänt otrohet





Expressen / 🏆 19. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Utrikesnyheter Politik Ekonomi Samhälle USA Visumavgifter Trump Attack Internationellt Vatten Jordskalv Motorcykelolycka Ryssland Estland FN Waltz Smäll Saltsjöbaden Musk Orbán Otrohet Sverige Västerås

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Jimmy Kimmels pratshow stoppas efter kommentar om Kirk”Goda nyheter för USA”, skriver USA:s president Donald Trump.

Läs mer »

USA och Trump tippar över orimlighetens gränsNamn: Fanny Svärd Född: 1995 Började skriva för Expressen: December 2022. Har tidigare: Arbetat som journalist på Sveriges Radio P1, SVT och TV4 och programledare i P3. Skriver om: Nöjesnyheter, populärkultur, sociala medier, underhållningstv och frågor som berör unga. Bonusinfo: Frilansande nöjesexpert i tv-soffor och radioprogram.

Läs mer »

Professor om Kimmel: ”Snart har Trump makt över USA:s medielandskap”Den amerikanske tv-stjärnan Jimmy Kimmels show stoppas. Det är ännu ett led i nedmonteringen av demokratin, menar filosofiprofessorn Åsa Wikforss. Malin Ekman, journalist och författare verksam i USA sedan många år, tror att det är ekonomiska incitament som ligger bakom ABC:s beslut.

Läs mer »

Xi Jingping: Kinas inställning till Tiktok är tydligKina och USA har diskuterat Tiktoks framtid i USA under ett telefonsamtal.

Läs mer »

Våldsdåd, vaccinbeslut och börsrekord – veckans nyheterEn sammanfattning av veckans händelser: grovt våldsbrott i Västerås, beslut om vaccin, börsrekord i USA, och USA:s samtal med talibanerna.

Läs mer »

Aktuella Nyheter: Gasolexplosion, Venezuela vs. USA, Autism-utspel, Våldsbrott, Skidskyttebrons & Hot mot MusikerEn sammanfattning av aktuella händelser: En gasolexplosion orsakade omfattande skador, spänningar i Karibien, Trump talar om autism, skottlossning i Västerås, skidskyttebrons till Sverige och mordhot mot artist.

Läs mer »