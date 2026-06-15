Trump: Hormuzsundet öppet - fredsavtal med Iran på gång

USA:s president Donald Trump meddelar att Hormuzsundet är öppet och att ett avtal med Iran om kärnvapen och sjöblockad är nära. Samtidigt kritiserar han Israels flyganfall mot Libanon som riskerar att sabotera fredsprocessen.

USA:s president Donald Trump meddelar i ett inlägg på Truth Social att fartyg nu rör på sig i Hormuzsundet . Fartyg börjar röra på sig, flera lastade med olja, för att åka ut ur Hormuzsundet .

De åker via den södra motorvägen som är helt säker, trygg och perfekt bevarad. Det finns andra resvägar också, skriver Trump. Han förklarar att den amerikanska sjöblockaden mot Iran är hävd och att Hormuzsundet är öppet för passage utan avgifter. Beskedet kommer efter att ett avtal mellan Iran och USA har nåtts, med Pakistan som medlare.

Avtalet innebär att Iran avstår från att utveckla kärnvapen och att Hormuzsundet omedelbart öppnas. Enligt Irans vice utrikesminister Kazem Gharibabadi finns en överenskommelse om ett permanent och omedelbart slut på kriget på alla fronter, inklusive Libanon. Förhandlingar för att nå ett slutgiltigt avtal kommer att pågå under de närmaste 60 dagarna. Irans åtaganden träder i kraft från och med fredag, enligt Gharibabadi.

Reaktionerna på avtalet har varit blandade. Sveriges statsminister Ulf Kristersson välkomnar beskedet och skriver att det är viktigt att fri och säker passage genom Hormuzsundet snabbt återupprättas. Det är avgörande för den världshandel som länder som Sverige är beroende av. Därför är dagens besked viktigt också för Sveriges och hårt arbetande svenskars ekonomi. Han betonar att en långsiktig lösning behöver innefatta att Iran inte får anskaffa kärnvapen eller kan hota säkerheten i Mellanöstern eller väst.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer välkomnar också uppgörelsen och säger att landet är berett att hjälpa till under de kommande förhandlingarna om ett slutgiltigt fredsavtal. Han understryker att det är Storbritanniens uppfattning att Iran aldrig ska tillåtas utveckla kärnvapen. Irans utrikesminister Abbas Araqchi har i telefonsamtal med sina kollegor i Turkiet, Irak och Egypten sagt att Israel måste sluta attackera Libanon och att USA bär ansvaret för att avtalet följs.

Trots framstegen i förhandlingarna har Israel genomfört flyganfall mot Libanon, vilket har försenat signeringen av avtalet med flera timmar. Trump kritiserar Israels agerande och säger att attacken riskerar att sabotera fredsprocessen. Det är så dåligt, jag kunde inte tro det. En timme innan vi skulle skriva på avtalet.

Varför behövde Netanyahu utföra det jävla anfallet? Jag var vansinnig, och det fick han höra. Han har inget jävla omdöme, säger Trump till Axios. Han betonar att vi är väldigt nära ett avtal som kommer att skapa fred i regionen, inklusive i Libanon, och att alla parter bör ta ett steg tillbaka.

Israels försvarsminister Israel Katz har sagt att landet inte har några planer på att dra sig tillbaka från södra Libanon och att Israel kommer att svara om Iran skulle attackera Israel till följd av händelser i Libanon. Samtidigt rapporteras att tre människor har dödats i nya israeliska attacker i Gaza, och det totala antalet dödade palestinier sedan kriget bröt i oktober 2023 har nått 73 001, enligt Gazas hälsodepartement. Över 173 200 palestinier har skadats, många allvarligt.

Avtalet mellan Iran och USA, som officiellt ska undertecknas på fredagen i Schweiz, markerar en potentiell vändpunkt i konflikten, men de israeliska attackerna visar på fortsatta spänningar. Medan Trump uttrycker optimism om fred, kvarstår många osäkerheter om hur de olika parterna kommer att agera framöver





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