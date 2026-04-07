Trump hotar Iran – Demokratiska ledare manar till handling

USA:s president Donald Trumps hot mot Iran möts av stark kritik från demokraterna. Samtidigt eskalerar militära aktioner och diplomatiska försök pågår.

Toppdemokraten Chuck Schumer uppmanar republikanerna att agera för att stoppa president Trumps militära agerande gentemot Iran , efter att presidenten uttryckt allvarliga hot om att förinta en hel civilisation. I ett uppmärksammat inlägg på Truth Social, varnade Trump för att en hel civilisation skulle 'dö i natt, för att aldrig mer återuppstå'.

Denna retorik har mötts av stark kritik från demokraterna, inklusive ledaren för senaten, Chuck Schumer, som beskriver Trumps agerande som 'extremt sjukligt' och uppmanar republikanska kollegor att motsätta sig vad han kallar ett 'godtyckligt anfallskrig'. Schumer betonar vikten av att republikanerna ställer sig emot Trumps politik för att undvika de katastrofala konsekvenserna av ett eventuellt krig. Hakeem Jeffries, demokraternas ledare i representanthuset, ansluter sig till kritiken och betonar att kongressen måste agera för att förhindra ett tredje världskrig, och att republikaner måste sätta landets intressen framför partiintressen.\Samtidigt rapporteras det om en eskalerande militär närvaro. USA:s militär har genomfört bombningar av ett 50-tal mål på den iranska oljeön Kharg, vilket har fått Iran att bryta de direkta kontakterna med USA. Börserna i Asien reagerade negativt på Trumps hotfulla uttalanden, med oljepriset som steg kraftigt, vilket indikerar en oro över den geopolitiska instabiliteten. Israeliska flygvapnet har å sin sida uppgett att dess attacker mot iranska militära anläggningar och kärnanläggningar har avslutats, och att dessa attacker avsevärt försvagat Irans förmåga att utveckla kärnvapen. Denna utveckling visar en komplex och snabbt föränderlig situation i regionen, med en kombination av militära attacker, politiska uttalanden och diplomatiska försök.\Under tiden pågår det diplomatiska initiativ, med medlingsförsök från länder som Pakistan och Turkiet. Rapporter tyder på att USA och Iran för samtal om en vapenvila, med Pakistan som medlare och att USA har försäkrat att två iranska toppolitiker inte kommer att vara måltavlor. Trump har på sin plattform Truth Social uppgett att Iran bett om en vapenvila, men att USA kommer att överväga detta först när Hormuzsundet är öppet. Han påstår också att vädjan kommer från Irans nya president, trots att den sittande presidenten, Masoud Pezeshkian, har suttit på posten sedan 2024. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har samtidigt uttalat att Iran är berett på minst sex månader av krig. Denna situation är präglad av hög spänning och osäkerhet, med snabba vändningar och motstridiga uttalanden som gör det svårt att förutse framtiden. Utvecklingen kring Nato och relationen till alliansen samt börsreaktionerna pekar på en global oro över de potentiella konsekvenserna av en eskalerande konflikt





