Trump hotar med 'total förstörelse' av Irans infrastruktur – Deadline för Hormuzsundet

USA:s president Donald Trump hotar Iran med 'total förstörelse' av landets infrastruktur om de inte öppnar Hormuzsundet. Detta är den senaste i en serie av deadlines och hot som präglat konflikten. Iran avvisar förslag om vapenvila och kräver ett slut på kriget.

Det är inte första gången USA :s president, Donald Trump , kommer med hot om intensifierade attacker mot Iran om inte en överenskommelse nås. Denna mönster av hot och deadlines har präglat de senaste veckorna i konflikten mellan de två nationerna. Nu befinner vi oss återigen i en kritisk fas. Trump har satt en ny deadline, och om Iran inte öppnar Hormuzsundet , en vital passage för världens oljetransport, hotar han med ”total förstörelse” av landets infrastruktur, inklusive broar och kraftverk.

Denna eskalering av retoriken kommer i en tid då kriget, som initierats av USA och Israel, har pågått i sex veckor, med rapporter om tusentals civila döda i Iran. Iran har svarat med attacker mot Israel och mål i närliggande länder, vilket ytterligare ökar spänningarna i regionen. Enligt uppgifter har två amerikanska stridsplan skjutits ner under konflikten. Situationen är extremt spänd, och risken för en bredare konflikt är uppenbar.\Trump har tidigare satt deadlines för Iran, inklusive ett ultimatum den 21 mars om att utplåna Irans kraftanläggningar inom 48 timmar om inte Hormuzsundet öppnades. Dessa deadlines har förlängts flera gånger, vilket återspeglar den komplexa dynamiken i förhandlingarna och de strategiska övervägandena från båda sidor. Hormuzsundet, som är avgörande för Irans ekonomi och en femtedel av världens oljetransport passerar, fungerar som ett viktigt förhandlingskort för landet. I måndags meddelade Iran att de avslår medlarnas förslag om vapenvila och istället kräver ett definitivt slut på kriget. Iran menar att frågor om Hormuzsundet och landets höganrikade uran endast kan lösas genom en slutlig fredsöverenskommelse, och inte genom tillfälliga åtgärder som vapenvila. Trumps hot om attacker mot civil infrastruktur, vilket skulle kunna utgöra krigsbrott, möts av starka reaktioner. Irans vice idrottsminister, Alireza Rahimi, har uppmanat studenter, konstnärer och idrottare att bilda mänskliga kedjor runt energianläggningar för att skydda dem. Detta är ett tydligt tecken på Irans beslutsamhet att försvara sin infrastruktur och motstå Trumps hot.\I torsdags bombades en av Irans största broar, vilket ytterligare späder på konflikten och ökar spänningen. Irans militär varnar för att deras attacker kommer att bli mer förödande om anfallen mot civil infrastruktur fortsätter. Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, menar att Iran kan ”rida ut stormen”, att förluster spelar mindre roll än en eventuell framtida seger, och att det finns en religiös legitimitetsgrund för kriget, där de döda betraktas som martyrer. Denna kombination av politiska påtryckningar, ekonomiska intressen, militära hot och religiös övertygelse skapar en extremt komplex och explosiv situation. Utvecklingen kring Hormuzsundet och de efterföljande åtgärderna kommer att ha en avgörande inverkan på framtiden för konflikten i regionen. USA:s agerande och Irans svar kommer att fortsätta att vara avgörande för om konflikten kan nedtrappas eller om den fortsätter att eskalera, vilket kan få långtgående konsekvenser för global stabilitet och säkerhet. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. Vi strävar efter att leverera sanna och relevanta nyheter. I akuta situationer kan det vara svårt att bekräfta alla fakta, och då berättar vi vad vi vet och inte vet





