Trump hotar Tyskland och ökar trycket kring Iran – Nya fredsförslag framförs

President Trump hotar med trupptillbakadragande från Tyskland efter kritik mot hans Iranpolitik. Samtidigt framförs nya fredsförslag från Iran och USA överväger militära alternativ. Situationen i Mellanöstern är spänd och komplex.

President Donald Trump hotade Tyskland med att dra tillbaka amerikanska trupper efter att Tyskland s förbundskansler Friedrich Merz kritiserat Trumps hantering av situationen kring Iran . Trump ifrågasatte även truppernas närvaro i Spanien och Italien, och uttryckte missnöje med deras stöd i frågan.

Han har tidigare antytt straffåtgärder mot länder som inte bidragit till att öppna Hormuzsundet. Samtidigt har Iran framfört ett nytt fredsförslag till USA via pakistanska medlare, men Trump har avböjt att resa till Pakistan för direkta förhandlingar, och föredrar istället telefonsamtal. USA uppmanar Libanon och Israel till direkta samtal för att lösa spänningarna, och ser en dialog som en möjlighet till en nystart för Libanon.

Rapporter indikerar att Trump har informerats om militära alternativ mot Iran, inklusive attacker mot iransk infrastruktur och kontroll över Hormuzsundet. Israel har genomfört attacker mot mål kopplade till Hizbollah i Libanon och stoppat drönare. En konvoj med fartyg som försökte leverera nödhjälp till Gaza stoppades av israeliska militärbåtar utanför Kreta, och aktivisterna har förts i land på Kreta. Blockeringen av Hormuzsundet fortsätter att påverka sjöfarten, vilket leder till att fler fartyg väljer att segla runt Godahoppsudden.

Ytterligare rapporter tyder på att Iran förbereder ett nytt fredsförslag till USA och Israel. Kostnaderna för USA:s engagemang i Iran uppgår till 25 miljarder dollar, vilket skulle kunna finansiera hela FN:s nödhjälpsinsamling för 2026. Situationen är komplex och präglas av spänningar, diplomatiska försök och militära hot. Den fortsatta blockeringen av Hormuzsundet skapar ekonomiska konsekvenser för den globala sjöfarten och understryker behovet av en lösning på konflikten.

De olika aktörernas agerande och uttalanden visar på en osäkerhet kring framtiden och en risk för eskalering. Fredsförsöken, om än via indirekta kanaler, ger dock ett visst hopp om en deeskalering av situationen. Den humanitära situationen i Gaza fortsätter att vara kritisk, vilket understryks av konvojens försök att leverera nödhjälp, trots de hinder som sätts upp





