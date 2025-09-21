Trump hotar Venezuela med ”ofattbara” konsekvenser och trappar upp militär närvaro i Karibien

USA:s president Donald Trump intensifierar den militära närvaron i Karibien och hotar Venezuela med ”ofattbara” konsekvenser, vilket skapar ökade spänningar i regionen. Flera påstådda knarksmugglare har dödats, och Venezuela anklagar USA för att föra ett ”oförklarat krig”. Militärträning för civila organiseras i Venezuela som svar på USA:s agerande.

USA :s president Donald Trump har intensifierat den militära närvaron i Karibien , en åtgärd som följts av ökade spänningar och kontroverser. Flera individer, som påstås vara inblandade i narkotikasmuggling, har dödats i området, vilket har fått presidenten att höja tonläget ytterligare. Trump hotade på lördagen Venezuela med ”ofattbara” konsekvenser om landet vägrar att ta emot migranter som USA vill utvisa.

Presidentens uttalande, framfört med versaler, var skarpt: ”Få ut dem ur vårt land, omedelbart, annars blir priset ni får betala ofattbart!” Denna retorik har väckt oro och misstankar om en eventuell eskalering av konflikten i regionen.\Den venezuelanska regeringen har svarat kraftfullt på de amerikanska åtgärderna. I fredags anklagade Venezuela USA för att föra ett ”oförklarat krig” i Karibien och uppmanade FN att utreda USA:s agerande. Den venezuelanska regeringen hänvisade till de senaste veckornas händelser, där USA:s styrkor har dödat över ett dussin påstådda knarksmugglare på fartyg i internationella vatten. Senast under lördagen rapporterades det att ytterligare tre påstådda knarksmugglare hade dödats. Den amerikanska militära närvaron i området har ökat markant. Washington har skickat krigsfartyg till internationella vatten utanför Venezuelas kust, understödda av avancerade F-35-stridsflygplan. Denna operation, den största amerikanska flottinsatsen i Karibien på årtionden, har skapat en känsla av osäkerhet och farhågor om en potentiell attack mot venezuelanskt territorium. Denna militära upptrappning ses av många som en provokation och har lett till ökad spänning mellan länderna.\Som svar på den ökande spänningen och de amerikanska åtgärderna har Venezuela vidtagit åtgärder för att stärka sitt försvar. På lördagen organiserades militärträning för civila i landet. I huvudstaden Caracas stängdes delar av staden av för utbildning i vapenhantering och andra moment kopplade till ”revolutionärt motstånd”. Denna utbildning inkluderade bland annat maskeringstekniker och grundläggande första hjälpen-kunskaper, vilket tyder på att Venezuela förbereder sig för eventuella konflikter. Attackerna och de påstådda dödsfallen har utlöst en omfattande debatt, inte minst eftersom narkotikasmuggling i sig inte är ett brott som bestraffas med döden enligt amerikansk lag. Dessutom har Washington inte presenterat några konkreta bevis för att de mål som attackerats faktiskt var inblandade i drogsmuggling. Detta har lett till anklagelser om övervåld och bristande rättssäkerhet i de amerikanska militära operationerna. Situationen i Karibien är fortsatt spänd och utvecklingen övervakas noggrant av internationella observatörer





