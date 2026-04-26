Trump i dialog med både Zelenskyj och Putin – Ryssland stärker banden med Nordkorea och attacker fortsätter i Ukraina

Donald Trump uppger att han har en "god dialog" med både Ukrainas och Rysslands ledare. Samtidigt intensifieras det militära samarbetet mellan Ryssland och Nordkorea, medan Ukraina fortsätter att drabbas av ryska attacker och anklagar Ryssland för kärnkraftsterror.

I en intervju på söndagen uttryckte Donald Trump att han har en "god dialog" med både Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj och Ryssland s Vladimir Putin . Han har tidigare försökt medla fram en vapenvila för att avsluta kriget i Ukraina , som pågått sedan 2022, utan framgång.

Samtidigt befinner sig en rysk delegation i Pyongyang, Nordkorea, där försvarsminister Andrei Belousov träffat Kim Jong-Un. De har kommit överens om fortsatt militärt samarbete och planerar att underteckna ett avtal för åren 2027-2031. Talmannen för den ryska statsduman, Vjatjeslav Volodin, är också i Nordkorea för att hedra nordkoreanska soldaters insatser i kriget mot Ukraina. En ukrainsk drönarattack mot en gödselfabrik i Vologda, Ryssland, orsakade skador på en högtrycksledning för svavelsyra.

Läckaget stoppades och inga farliga kemikalier släpptes ut, men fem personer skadades. Fabriken tillhör Apatit, ett dotterbolag till PhosAgro, en stor gödningsmedelstillverkare. Volodymyr Zelenskyj anklagar Ryssland för "kärnkraftsterror" på 40-årsdagen av Tjernobylkatastrofen, och påpekar att rysk-iranska drönare flyger över Tjernobyl och att en träffade anläggningens tak förra året. Han uppmanar världen att stoppa Rysslands "vårdslösa attacker".

En person dödades i en ukrainsk attack mot Sevastopol på Krimhalvön, enligt lokala myndigheter. 43 drönare sköts ner. I Ukraina har dödstalen stigit efter lördagens attacker mot flera städer, med tio döda och 67 skadade. Ryssland ska ha avfyrat 47 robotar och 619 drönare, varav 580 drönare och 30 robotar sköts ned. Överbefälhavaren Oleksandr Syrskyi kräver en genomgång av logistiken.

Tyskland misstänker Ryssland för nätfiskeattacker mot politiker och militärer. Vrakrester från en nedskjuten rysk drönare hittades i Rumänien, och ytterligare delar påträffades i Tulcea. Ukraina och Azerbajdzjan har undertecknat sex försvarsavtal, där Ukraina delar med sig av sin erfarenhet av drönarbekämpning. Slutligen rapporteras om skador på en elstolpe och ett uthus i Rumänien efter nedfallande drönarrester, samt fortsatta ryska attacker mot ukrainska städer med sju döda och många skadade





