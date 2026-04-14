Trump i konflikt med påven: AI-bild av Trump som Jesus skapar uppståndelse bland katolska väljare

Konflikten mellan Donald Trump och påven Leo XIV intensifieras. Trumps kritik av påven, hans uttalanden och den AI-genererade bilden av honom som Jesus har väckt starka reaktioner inom katolska kretsar i USA och skapat politiska spänningar.

Inbördeskriget i Iran, kritiken mot påven och Jesusbilden. De interna motsättningarna nådde en sådan intensitet att presidenten anklagades för att 'utstråla Antikrists ande' av en konservativ skribent med nära band till JD Vance. Till slut, under måndagen, tvingades presidenten att offentligt kritisera Trump för hans attacker mot påve Leo XIV och hans fredsförespråkande uttalanden, efter påtryckningar från oppositionen. ' Påven är den katolska kyrkans överhuvud, och det är rätt och riktigt att han uppmanar till fred och fördömer alla former av krig', lydde uttalandet. Dessa ord väckte starkt missnöje hos den amerikanske presidenten, vilket resulterade i en häftig attack i en intervju med italiensk press. 'Det är hon som är oacceptabel eftersom hon inte bryr sig om Iran har kärnvapen och skulle ödelägga Italien på två minuter om de fick chansen', uttalade presidenten. Mindre än ett år tidigare hade Trump beskrivit Meloni som en 'fantastisk kvinna' och 'en stor ledare'. Efter Orbáns förlust i det ungerska valet framstår Meloni som hans sista nära allierade inom EU. Kampen mellan Trump och påven försatte Meloni, som tidigare varit en av presidentens närmaste allierade och uttryckt hopp om att han en dag skulle tilldelas Nobels fredspris, i en besvärlig situation.

En oppositionspolitiker menade att detta visade på Melonis politiska svaghet och beskrev henne som undergiven Trump, samtidigt som han hävdade att relationen inte medfört några fördelar för Italien. 'Regeringen har fortfarande inte förstått att den pro-ryska, pro-Trump-högern är förgiftad och på väg att förlora', sade Calenda till Politico.

Under helgen publicerade Donald Trump ett långt inlägg på Truth Social där han kallade påven 'vek mot brottslighet och hemsk i utrikesfrågor'. Därefter delade han en AI-genererad bild som porträtterade honom själv som en Jesusfigur som helade en sjuk man, vilket skapade en våldsam reaktion bland USA:s kristna höger. 'Det är meningen att det ska vara jag som läkare, som gör människor friskare. Och jag gör människor friskare. Jag gör människor mycket friskare', förklarade Trump för reportrar i Vita huset under måndagen. Trump har vunnit en majoritet av katolska väljare i tre på varandra följande val. 'Vi är lite tagna ur balans', konstaterar John Yep, vd för den ideella organisationen Catholics for Catholics, som har organiserat evenemang på Mar-a-Lago och har nära band till Vita huset, till Wall Street Journal. Yep åt middag med vänner efter ett kyrkobesök på söndagen när han började få mängder av meddelanden om Trumps Jesusbild. Han säger till WSJ att känslan runt bordet 'var en av sorg, eftersom vi verkligen var förvirrade över denna president efter att katoliker gett honom ett så överväldigande stöd, och ändå behandlar han vår tro med sådan respektlöshet just nu'.

Denna utveckling har skapat djupa sprickor inom vissa delar av den katolska gemenskapen i USA, särskilt de som tidigare visat starkt stöd för Trump. Kritiken riktas inte bara mot presidentens uttalanden utan också mot användningen av religiösa symboler för politiska syften, vilket många anser vara respektlöst. Den AI-genererade Jesusbilden uppfattades av många som ett försök att dra fördel av religiösa känslor i syfte att stärka sitt politiska stöd. Detta har lett till diskussioner om gränsen mellan religion och politik, och hur religiösa värderingar kan påverkas av politiska agendor.

Den pågående konflikten mellan Trump och påven, tillsammans med den interna splittringen bland katolska väljare, illustrerar den komplexa politiska landskapet i USA och hur religiösa övertygelser vävs samman med politiska lojaliteter. Denna situation belyser också de utmaningar som politiska ledare står inför när de navigerar i känsliga frågor som rör religion och moral. Det visar på hur politiska aktörer försöker använda religiösa symboler och värderingar för att mobilisera väljare, men också vilka risker det kan innebära när dessa försök uppfattas som respektlösa eller opportunistiska.

Denna händelsekedja avslöjar också de spänningar som uppstår när politiska allianser förändras och hur tidigare starka band kan brytas på grund av ideologiska skillnader. Melonis svåra situation illustrerar hur svårt det kan vara att balansera lojaliteter och politiska intressen. Samtidigt visar Calendas kommentarer på en växande oro för högerkrafternas inflytande och deras potentiella förluster. Det visar också på hur oppositionen försöker utnyttja dessa spänningar för att stärka sin position.

Den här utvecklingen kräver en mer djupgående analys av de underliggande orsakerna till splittringen inom den katolska gemenskapen och de långsiktiga konsekvenserna för både politiken och religionen i USA. Det är uppenbart att dessa händelser kommer att påverka framtida politiska strategier och debatter, särskilt när det gäller religiösa frågor och hur de hanteras av politiska aktörer. Det är viktigt att fortsätta att följa utvecklingen och analysera hur dessa spänningar utvecklas, samt vilka konsekvenser de kan ha för det amerikanska samhället som helhet.





