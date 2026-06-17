Trump ifrågasätter USA-Iran-avtalet: Inte slutgiltigt, och USA kommer att bomba om avtalet missräckas

På G7-mötet uttrycker Donald Trump tvekan till det nyligen ingånga avtalet med Iran och påpekar att USA fortfarande kan reintroducera militära operationer. Även om ett ramavtal som inkluderar en vapenvila och ekonomiska åtaganden rapporteras, står报导 klarheten över villkoren ut. Händelser i Libanon och rörelser på oljemarknaden följer i k Ølvå av de diplomatiska framstegen.

På G7-mötet i Frankrike svarade Donald Trump på en fråga om den överenskommelse som nyligen ingicks mellan USA och Iran . Han förklarade att avtalet inte är slutgiltigt utan endast en avsiktsförklaring.

Trump betonade att om han ogillar hur avtalet utvecklas, kommer USA att återgå till militära åtgärder, inklusive att skjuta och bomba. Denna uttalanden kom samtidigt som rapporter uppkom om att en drönare som sägs tillhöra Hizbollah exploderat i södra Libanon och skadat fyra israeliska soldater. Dessa attacker äger rum trots att det diplomatiska dokumentet mellan USA och Iran innehåller bestämmelser om att alla krigsuppträden ska upphöra, inklusive i Libanon.

Enligt ett utkast som iranska medier reporting stödjer på, en del av avsiktsförklarningen som båda länder har nått enighet om, inkluderar ett amerikanskt åtagande att bidra med 300 miljarder dollar till en fond för att återuppbygga Iran. Denna information mötte stark kritik från både republikaner och demokrater i USA. Trump förnekade dock på G7-mötet att en sådan fond skulle vara en central del av avtalet och sa att USA inte kommer att investera några pengar.

Kanadas premiärminister Mark Carney bedömde dock att villkoren i överenskommelsen överskrider förväntningarna. Efter att ha sett dokumentet beskrev Carney det som en game changer, en vändpunkt som överstiger förväntningarna, men han påpekar också att det finns villkor som måste uppfyllas och att det är avgörande att alla står bakom det. Maritimt underrättelseföretag Tankertrackers rapporterade att tre iranska oljetankare har lyckats passera genom Persiska viken, ett område som tidigits blockerats av amerikanska flottan.

USA:s vicepresident JD Vance förklarade att innehållet i ramavtalet ännu inte är offentligt för att de inblandade parterna behöver ordna diplomatiska detaljer på ett korrekt sätt, med hjälp av mellanhandar som Pakistan och Qatar. Irans militära ledning varnade för att Israel kan vänta sig ett hårt svar om det inte upphör med attackerna mot Libanon. Det är oklart om det transiterande avtalet specifikt hanterar Libanon-situationen. Påvens uttalande underströk att dialog är bättre än krigföring för att lösa kvarvarande frågor.

Irans utrikesminister meddelade att formella förhandlingar om det slutgiltiga avtalet, som inkluderar en vapenvila på 60 dagar, kommer att inledas samma dag som ramavtalet undertecknas. Enligt förhandlare Abbas Araghchi kommer det slutgiltiga avtalet att innehålla regleringar kring kärnteknik och att häva sanktioner. Ebrahim Azizi, ordförande för det iranska parlamentets nationella säkerhetskommitté, skrev på X att USA måste sätta stopp för kriget mellan Israel och Libanon för att upprätthålla fredsuppgörelsen.

Delar av uppgörelsen utgörs av att lättas sanktioner mot Irans oljeexport, enligt Wall Street Journal. DettaReported skedde dagen efter det att USA och Iran enligt pakistanska och iranska källor kom överens om ett fredsavtal som också inkluderar Libanon. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uttalade att Israel kommer att behålla sina styrkor i södra Libanon och svara på eventuella attacker från Hizbollah.

Inför dessa utvecklingar sjönk terminspriserna på Nordsjöolja till under 80 dollar per fat för första gången på tre månader, till 79,75 dollar enligt CNBC, driven av förhoppningar om ett långsiktigt fredsavtal mellan USA och Iran och en återupptagen oljetransport genom Hormuzsundet. Amerikansk WTI-olja föll också med 4,5 procent till 77,1 dollar per fat





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