Trump kallade Netanyahu 'helt jävla galen' - sprickan växer mellan ledarna

En privat telefonsamtal mellan Trump och Netanyahu avslöjar växande spricka. Trump krävde stopp för bombningar i Beirut. Israel backade efter USA-påtryckningar. Samtidigt pågår förhandlingar med Iran och Hizbollah.

USA:s president Donald Trump ska i ett privat telefonsamtal ha kallat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för helt jävla galen på grund av Israels fortsatta militära framryckningar i Libanon .

Under samtalet krävde presidenten att Israel omedelbart skulle stoppa sina planerade bombningar av Beirut och påminde Netanyahu om det politiska stöd han tidigare erhållit från USA. Sprickan mellan de två ledarna växer, då Trump befarar att Israels agerande leder till ökad internationell isolering. Trots de hårda orden hävdar den israeliska sidan att deras militära strategi ligger fast, medan amerikanska källor menar att Netanyahu tvingats backa efter påtryckningarna.

Israels planerade attacker mot Beirut har skjutits upp i sista stund på begäran från USA för att hålla vapenvilan och samtalen med Iran vid liv, rapporterar israeliska medier. Kritiken mot Netanyahu är hård i Israel efter de uteblivna bombningarna. Den tidigare premiärministern Naftali Bennett menar att regeringen har förlorat kontrollen över israelisk suveränitet. Nationale säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir kräver att Israel slår till mot Hizbollah utan dröjsmål.

Netanyahu själv säger att Israel kommer att behålla sina trupper i södra Libanon och att han i ett samtal med Trump förklarade att om Hizbollah inte slutar attackera israeliska städer kommer Israel att attackera terroristmål i Beirut. Trump skriver på Truth Social att samtalet var produktivt och att inga israeliska trupper kommer att närma sig Beirut. Enligt presidenten har han via representanter även haft ett mycket bra samtal med Hizbollah, där man kom överens om att all beskjutning ska upphöra.

Samtidigt driver Iran på för att få till ett så begränsat avtal som möjligt med USA, enligt iranska källor. Målet är att lätta på det ekonomiska trycket från blockaden av Hormuzsundet och de omfattande sanktionerna utan att göra eftergifter i kärnvapenfrågan. Trump säger i en intervju att han inte har informerats om att Iran avbrutit samtalen, men att det är en passande sak att säga eftersom iranierna är bättre förhandlare än krigare.

Han betonar att blockaden av Hormuzsundet fortsätter och önskar att dialogen förs mer bakom stängda dörrar. FN:s generalsekreterare António Guterres föreslår i en rapport tre alternativ för en ny fredsbevarande insats i Libanon, från knappt 2 000 till över 5 500 soldater, för att övervaka vapenvilan och stötta den libanesiska armén. Trump tror att USA och Iran kan nå en överenskommelse inom den kommande veckan





