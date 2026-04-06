Trump kommenterar Iran-kriget och påskfirar, flera olyckor rapporteras

President Donald Trump kommenterar vapenvilaförslag och öppnar för kontroll över Irans olja. Samtidigt rapporteras om trafikolyckor i Sverige och dödsfall i lavinolycka och båtolycka.

USA:s president Donald Trump kommenterar aktuella förslag gällande en vapenvila i kriget i Iran, samtidigt som påsk firandet i Vita huset äger rum. I en kommentar till reportrar vid påsk evenemanget uttryckte Trump att en föreslagen 45-dagars vapenvila inte är tillräckligt bra, men att det är ett viktigt steg framåt. Han öppnade också för möjligheten att fortsätta kriget för att ta kontroll över Irans oljereserver.

Trump menar att om han fick bestämma skulle USA behålla oljan för att generera stora intäkter. Samtidigt betonade han att det amerikanska folket önskar ett slut på kriget, och att han vill tillgodose deras önskemål. Detta uttalande kom i samband med ett påskevenemang i Vita huset, där Melania Trump och en påskhare också deltog. Parallellt med händelserna i Vita huset rapporteras det om flera trafikolyckor och en lavinolycka i andra delar av världen. \I norra Sverige, på E4 söder om Södertälje, har en trafikolycka orsakat kilometerlånga köer. Enligt uppgifter har en bil kört in i en annan, vilket ledde till att ett körfält stängdes av. Räddningstjänsten informerade om att bärgning förväntades påbörjas inom kort. Samtidigt har iranska statliga medier avvisat USA:s senaste förslag om vapenvila, och betonar istället nödvändigheten av ett permanent slut på kriget baserat på Irans egna villkor. I södra Sverige, på E22 i höjd med Ysane i Sölvesborgs kommun, inträffade en omfattande trafikolycka med flera fordon inblandade. Polisen rapporterade om oklart skadeläge och stopp i trafiken i båda riktningarna. Räddningstjänstens ledningsoperatör uppgav att 16 fordon var inblandade och att åtta personer fördes till sjukhus. Polisen utredde olycksorsaken och om brott kunde misstänkas. I Norge har en svensk man i 30-årsåldern omkommit i en lavinolycka nära skidorten Solheisen i Hemsedal. Totalt fyra personer drogs med i raset, och två av dem, inklusive den svenska mannen, avled. \Utöver dessa händelser rapporteras det om ytterligare tragiska incidenter. Två personer har omkommit efter att en fiskebåt kapsejsat utanför Leknes i Lofoten, Norge. Olyckan inträffade i torsdags kväll, och trots att alla tre ombordvarande räddades, avled två av dem senare på sjukhus. Dessutom rapporteras det om eventuella attacker från Israel mot Irans infrastruktur i världens största gasfält, South Pars, beläget i Persiska viken. Gasfältet delas mellan Qatar och Iran och ligger på ett djup av cirka 3 000 meter under havsbotten. Dessa händelser skapar en komplex bild av aktuella världshändelser, med fokus på både geopolitiska spänningar och tragiska olyckor





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

