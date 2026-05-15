Trump kräver miljarder från skattebetalarna för lyxig balsal med referens till Kina

Donald Trump motiverar nu kostnaderna för en kontroversiell balsal och säkerhetsbunker vid Vita huset med att Kina har en motsvarande anläggning, trots tidigare löften om privat finansiering.

Donald Trump har återigen väckt stor debatt och starka reaktioner genom att kräva att amerikanska skattebetalare ska finansiera ett extremt kostsamt byggprojekt i form av en lyxig balsal vid Vita huset.

Det senaste argumentet som Trump har lagt fram för att rättfärdiga denna utgift är förvånansvärt enkelt men kontroversiellt: han menar att Kina har en balsal, och därför bör USA också ha en. I ett inlägg på sin sociala medieplattform, Truth Social, uttryckte Trump att USA inte kan tillåta sig att ligga efter sina globala konkurrenter när det kommer till prestige och anläggningar.

Han beskriver det pågående bygget som att det ligger före planeringen och att det kommer att bli den absolut finaste anläggningen av sitt slag i hela USA. Enligt Trump är den planerade invigningen satt till september 2028, och han har tackat sina anhängare för det stöd han fått för att driva projektet framåt. Frågan om finansiering har varit en av de mest brännande punkterna i kritiken mot projektet.

Från början gav Trump löften om att den enorma balsalen, som sträcker sig över 8 000 kvadratmeter, helt skulle finansieras genom hans egna privata medel samt genom donationer från företag. Han var tydlig med att amerikanska skattebetalare inte skulle behöva betala ett enda öre för detta skrytbygge. Verkligheten har dock visat sig vara en helt annan.

Den ursprungliga budgeten på 200 miljoner dollar har snabbt skenat, och Trump själv har medgett att kostnaderna nu har stigit till ungefär det dubbla, omkring 400 miljoner dollar. Men det stannade inte där. I maj lade republikanska senatorer fram ett lagförslag som skulle möjliggöra att hela 1 miljard dollar, vilket motsvarar cirka 10,6 miljarder svenska kronor, tas direkt från skattemedel för att täcka kostnaderna för anläggningen.

En betydande del av den svällande budgeten kan tillskrivas att projektet har expanderat långt bortom en enkel balsal. Under den lyxiga lokalen planeras nu ett enormt underjordiskt säkerhetskomplex. Denna militära skyddsanläggning ska fungera som en bunker och ge högsta möjliga säkerhet, vilket förklarar varför kostnaderna har skjutit i höjden.

Kombinationen av extrem lyx på ytan och en militär befästning under marken har gjort projektet till en symbol för Trumps ambitioner, men också till en måltavla för politiska motståndare som anser att prioriteringarna är helt felaktiga under rådande ekonomiska förhållanden. Utöver de offentliga utgifterna har även de privata donationerna väckt stark bestörtning. Att stora företag, däribland Youtube som sägs bidra med 200 miljoner kronor, medverkar i finansieringen har lett till anklagelser om korruption och otillbörligt inflytande.

Richard Painter, en jurist specialiserad på etikfrågor med erfarenhet från George W. Bush-administrationen, har beskrivit situationen som en etisk mardröm. Painter menar att man i praktiken använder tillgången till Vita huset som ett sätt att samla in pengar, vilket skapar en farlig situation där företag som vill ha fördelar från regeringen kan köpa sig till inflytande genom att donera till presidentens prestigeprojekt.

Denna blandning av statliga medel, privata företagsdonationer och personlig prestige gör balsalen till ett av de mest omdiskuterade byggprojekten i modern amerikansk politisk historia





