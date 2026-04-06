Trump kräver röjande av källa och eskalerande spänningar i Iran-konflikten

USA:s president Donald Trump kräver att en källa i ett mediehus avslöjas i samband med en räddningsinsats i Iran, samtidigt som spänningarna mellan länderna ökar. Iran avvisar vapenvila-avtal, och Israel påskyndar produktionen av sitt antirobotsystem. Flera händelser, inklusive militära aktioner och avrättningar, bidrar till den eskalerande konflikten.

Under en presskonferens i Vita huset uttryckte USA :s president Donald Trump sitt krav på att ett amerikanskt mediehus avslöjar namnet på den person som läckte information om en räddningsinsats i Iran . Trump uttalade att han skulle vidta åtgärder mot reportern, inklusive fängelse, om denne vägrade att avslöja källan. Presidenten beskrev räddningsinsatsen som 'historisk' och hävdade att det gick 'ofattbart bra' för USA i konflikten med Iran .

I samband med uttalandet avslöjade Trump att hela 155 luftfarkoster deltog i sökandet efter den andra piloten, som gömt sig i Iran i över ett dygn efter att ett amerikanskt stridsflygplan skjutits ned.\Samtidigt fortsatte spänningarna mellan USA och Iran att eskalera. President Trump uttryckte missnöje med den iranska regimen och varnade för att de skulle få betala ett högt pris. Iran avvisade ett föreslaget vapenvila-avtal med USA och Israel, rapporterade statliga medier. Den iranska statliga nyhetsbyrån IRNA betonade nödvändigheten av ett permanent slut på kriget, med hänsyn till Irans villkor. Bakom kulisserna hade diplomater från USA, Israel och Iran arbetat med ett ramverk för vapenvila och ett öppnande av Hormuzsundet, under ledning av Pakistans arméchef. Iran presenterade ett svar på det föreslagna fredsavtalet, bestående av tio punkter, inklusive krav på ett slut på konflikter i regionen och säker passage genom Hormuzsundet.\Utöver de diplomatiska och militära spänningarna uttryckte Internationella atomenergiorganet (IAEA) oro över militära aktiviteter nära Irans kärnkraftverk Bushehr, som potentiellt kunde orsaka en allvarlig radioaktiv olycka. Samtidigt meddelade Israels regering att man påskyndar produktionen av sitt antirobotsystem Arrow, vilket indikerar en ökning av beredskapen. I ytterligare en utveckling rapporterades att Irans revolutionsgarde hade attackerat eller försökt attackera det amerikanska fartyget LHA-7. Israels försvarsminister sade att Israel attackerat den delen av gasfältet South Pars som kontrolleras av Iran. I Iran fortsatte avrättningarna av demonstranter, där tre män hängdes under de senaste två dygnen. Slutligen framkom rapporter om komplikationer i samband med räddningsinsatsen, där amerikanska transportplan fastnade i terrängen och tvingades lämna området





