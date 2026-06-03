Trump kritiserar Netanyahu för Libanonattacker och påpekar rättegångsstöd

USA:s president Donald Trump har i en podcastintervju bekräftat att han i ett telefonkonflikt med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kallade honom för helt galen och krävde ett slut på attackerna mot Libanon. Trump påstås också ha påminnt Netanyahu om att hans presidentskap var avgörande för att undvika fängelse under Netanyahus pågående korruptionsrättegång. Netanyahu undviker kommentarer om samtalet men påstår enighet med Trump om behovet av att avväpna Hizbollah i Libanon.

USA:s president Donald Trump har i en podcastintervju med New York Posts Pod Force One bekräftat att han uttryckte stark frustration gentemot Israel s premiärminister Benjamin Netanyahu efter Israel s intensiva attacker mot Libanon .

Trump berättade att han i ett telefonkonfrontation på måndagen kallade Netanyahu för helt galen och krävde ett omedelbart slut på angreppen mot Libanon. Detta bekräftar tidigare uppgifter från Axios, som citerat okända källor. Enligt dessa källa ska Trump också ha påpekat för Netanyahu att han skulle ha suttit i fängelse om det inte vore för Trumps stöd under den pågående korruptionsrättegången mot Netanyahu.

Trump förklarade i podcasten att hans reaktion mot Netanyahu utlöstes av Israels beständiga konflikter med Libanon och att han blev lite irriterad över dessa. Internationellt utvecklades läget parallellt med att Iran meddelade att det avbryter fredsförhandlingar med USA som ett tecken på protest mot Israels militära operationer i Libanon. Denna utveckling illustrerar den komplexa geopolitiska dynamiken där Irans stöd för den shiamuslimska Hizbollah i Libanon skapar ytterligare spänningar i regionen.

Netanyahu valde i ett separat interju med CNBC att undvika att kommentera de specifika detaljerna i hans samtal med Trump. Han förbigått frågan men betonade i stället att båda ledare är överens om det övergripande målet att neutralisera och avväpna Hizbollah, en grupp de betraktar som en terrororganisation. Netanyahu medgav att det förekommer taktiska meningsskiljaktigheter mellan honom och Trump men påstod att de alltid hittar en väg att lösa sådana skillnader.

Denna offentliga spänningen mellan två traditionellt nära allierade lyfter fram de interna och externa utmaningarna som präglar det israelo-amerikanska förhållandet, särskilt under Trumps andra presidentskap. Händelserna har väckt internationell oro för en ytterligare eskalation i Mellanöstern då libanesiska myndigheter rapporterar om allt fler civila offer och infrastrukturskador.

Analys tyder på att Trumps uttalanden kan vara en del av hans bredare strategi att distansera sig från Netanyahus mest aggressiva militära handlingar för att undvika att inblanda USA ytterligare i Mellanösterns långvariga konflikter





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