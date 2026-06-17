Trump manar Netanyahu till mjukare ton i Libanon-konflikt under G7-mötet

Under G7-mötet i Frankrike uppmanade Donald Trump Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att använda en mjukare ton i kriget mot Hizbollah i Libanon, medan ett preliminärt fredsavtal mellan USA och Iran kräver vapenvila på alla fronter. Netanyahu avfärdar dock avtalet som obindande för Israel. Samtidigt fortsätter militära utfall och diplomatiska manövrar kring Iran-överenskommelsen, där Trump nekar till rapporterade amerikanska finansieringsåtaganden och beskriver avtalet som en icke-bindande avsiktsförklaring. Kanadas premiärminster kallar det för en game changer, medan Irans militär varnar för hårda svar om Libanon-attackerna fortsätter. Förhandlingar om ett slutgiltigt avtal ska inledas med krav på kärnteknik och sanktioner, och en 60 dagars vapenvila planeras.

Under avslutningen av G7-mötet i Frankrike uttryckte Donald Trump oro över Israels militära ansatsar i Libanon och uppmanade premiärminister Benjamin Netanyahu att använda en mjukare ton i konflikten med Hizbollah .

Trump betonade att en av punkterna i det preliminära fredsavtalet mellan USA och Iran är att kriget ska avslutas på alla fronter, inklusive Libanon. Netanyahu har dock uttryckt att Israel inte känner sig bundet av detta avtal, vilket skapar en meningsskiljaktighet mellan de två ländernas ledare. Trump förklarade att han sa till Netanyahu: Du behöver inte riva en byggnad varje gång någon från Hizbollah går in i den.

Samtidigt rapporterades det att det israeliska flygvapnet avvärjde raketer mot IDF-styrkor i södra Libanon och att en Hizbollah-drönare exploderade och skadade fyra israeliska soldater. Dessa attacker fortsätter trots att avtalets utkast inkluderar ett krav på vapenvila på alla fronter. Enligt iranska medier ska USA bidra med 300 miljarder dollar till en fond för återuppbyggnad av Iran, men Trump nekade till detta på G7-mötet och påstod att det inte kommer att ske.

Han beskrev överenskommelsen som en avsiktsförklaring, inte ett slutgiltigt avtal, och sa att USA kan återgå till militära åtgärder om de inte gillar villkoren. Kanadas premiärminister Mark Carney bedömde dock att villkoren i avtalet överstiger förväntningarna och kallade det för en game changer, även om han påpekade att det finns många villkor som måste uppfyllas. Ytterligare information visar att tre iranska oljetankar kunnat passera genom Persiska viken efter att det amerikanska flottan blockerat området.

USA:s vicepresident JD Vance förklarde att innehållet ännu inte är offentligt för att diplomatiska förhållanden måste ordnas på rätt sätt, med hjälp av medlare som Pakistan och Qatar. Irans militära ledning varnade för att Israel kommer att få ett hårt svar om det inte upphör med attackerna i Libanon. Irans utrikesminister meddelade att formella förhandlingar kommer att inledas samma dag som ramavtalet undertecknas, med ett 60 dagars vapenvila som grund.

Enligt Abbas Araghchi ska det slutgiltiga avtalet innehålla bestämmelser om kärnteknik och säkerhetsfrågor. Ebrahim Azizi från det iranska parlamentet betonade att USA måste säkerställa ett slut på kriget mellan Israel och Libanon för att avtalet ska hållas. También rapporterades att sanktioner mot Irans oljeexport kommer att lättas som en del av fredsprocessen





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