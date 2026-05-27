Trump missnöjd med fredsavtal med Iran medan Israel intensifierar attack i Libanon

USA:s president Donald Trump uttrycker missnöje med förslag till fredsavtal med Iran samtidigt som förhandlingarna fortsätter. Israel expanderar sina attacker i södra Libanon, och en attack mot Hamas ledare Mohammed Odeh i Gaza har genomförts. De senaste dagarna har också sett ett dödligt uppsving i Libanon och iranska fartyg får åter färdas genom Hormuzsundet.

USA :s president Donald Trump spekuleras vara i en kritisk fas av förhandlingarna med Iran . Enligt Vita huset fortsätter förhandlingarna framåt och under ett regeringsmöte på onsdagen informerade Trump sina medarbetare om läget.

Han uttryckte missnöje med de senaste förslagen till fredsavtal och påpekade att Iran "väldigt gärna" vill nå ett avtal men att han ännu inte är nöjd. Samtidigt har en iransk talesperson uppgivit att parterna har kommit överens om ett ramverk. De senaste dagarna har ryktats vara att USA och Iran är nära ett avtal för att avsluta kriget. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommenterade att det kommer antingen att bli ett bra avtal eller inget avtal alls.

Enligt iransk media är frågan om Irans frysta tillgångar den sista stora frågan som återstår. I Mellanöstern intensifieras dock konflikterna. Israeli har genomfört attacker i södra Libanon, inklusive staden Tyr, trots rådande vapenvila mellan Israel och Libanons regering. Israeli stridsflyg attackerade förorter till Tyr samt ett mål nära stadens centrum.

Denna wave av attacker har lett till betydande civila förluster. Libanons hälsodepartement rapporterade att 31 personer dödades enligt israeliska attacker under gårdagen, vilket gör tisdagen till den dödligaste dagen i Libanon sedan vapenvilan inleddes i april. Ytterligare ett 40-tal skadades. Premiärminister Benjamin Netanyahu uppgav att Israel expanderar sina markoperationer i södra Libanon och intar "strategiska positioner".

Hans militära styrkor har flyttat bortom den så kallade gula linjen, som löper cirka tio kilometer in i södra Libanon, vilket de etablerade i samband med vapenvilan den 17 april. Netanyahu sade att syftet är att stärka säkerhetsbuffertzonen för att skydda samhällena i norra Israel. En separat men kopplad utveckling inträffade i Gaza. Israel bekräftade en attack mot Mohammed Odeh, ledaren för Hamas militära gren al-Qassambrigaderna.

Netanyahu meddelade på sociala medier att Odeh var en av arkitekterna bakom 7 oktober-attacken och att Israel kommer att nå alla ansvariga. Odeh utsågs till chef för Hamas militära gren för knappt två veckor sedan efter hans föregångare Ezzedine al-Haddad dödades i ett israeliskt angrepp. Det är oklart om Odeh överlevde attacken. I Gaza dödades Odeh tillsammans med sin fru och sina söner enligt källor kopplade till Hamas.

Israels försvarsminister Israel Katz skrev på X att Odeh "skickades för att möta sina medbrottslingar i helvetets djup". På ett annat plan har Iran rapporterat att 25 fartyg har färdats genom Hormuzsundet under de senaste 24 timmarna, vilket tolkas som en öppning av trafiken genom sundet efter flera månader av stängning. Detta sker samtidigt som förhandlingarna med Iran fortskrider. Donald Trump kallade till ett kabinettmöte på sin fritidshus Camp David på onsdagen.

Det mötet kom i en kritisk fas av förhandlingarna och samtliga medlemmar väntas delta. Camp David har en historia av att vara en plats för viktiga förhandlingar, men för Trump har orten inte varit en favorit; han har bara besökt den 16 gånger under sin andra mandatperiod, till skillnad från George W. Bush som reste dit 149 gånger.

Bland annat har Irans domstolsväsende fattat ett beslut om att öppna upp internet igen, vilket kan ses som ett tecken på förändringar inom landet under de pågående förhandlingarna. Kortsiktig krishantering och långsiktiga diplomatiska strävanden binder samman dessa händelser i ett komplext geostrategiskt läge där USA, Iran och Israel alla har aktörer som påverkar resultatet av förhandlingarna och situationen i Mellanöstern





